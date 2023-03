Lidija Bačić prisjetila se pjevanja u crkvi, ali i koja joj je velika želja: "Htjela bih se ostvariti u toj ulozi"

Lidija Bačić gostovala je u Special Happy Showu i otkrila neke zanimljive detalje iz privatnog života.

Lidija Bačić je u Special Happy Show stigla je s prinovom – psićem Bačijem, malenim mopsom koji je član obitelji postao prije manje od mjesec dana, ali joj se već uvukao pod kožu i kao 'dite' joj je. Ipak, slušateljima Happy FM-a priznala je kako bi se htjela ostvariti kao majka, da joj fali pjevanje u crkvi te da voli štiklu na gasu.

"Htjela bih biti mama. To mi je želja u sljedećih nekoliko godina, ali za to se prvo trebaju dogoditi velika ljubav i brak. Mislim da bi bila dobra majka, tako barem kažu moji ukućani. Da bi me osvojio, frajer mora biti frajer, ne preglasan, više samozatajan, ne volim ove što glumataju nešto, ali kada treba biti frajer da je frajer. Ne volim ni one koji se previše razmeću, koji moraju biti glavni u društvu, biži od takvih", zaključila je Lidija.



Iako je godinu dana bila studentica ekonomije, taj svijet je ne privlači. Da nije pjevačica, voljela bi biti glumica. Imala je par manjih uloga u serijama i jednom filmu, a čak se i prijavila na Akademiju u Zagrebu, ali nije prošla, bila je tremaroš pa nije više niti pokušavala. Ipak, glazbu voli više od ičega, u njoj se vidi i u starosti. Otkrila je Lile i da joj fali pjevanje u crkvi.

"Pjevala sam u crkvenom zboru i mnogi me u Splitu pamte iz tog razdoblja i fali mi taj period. Lijepo je zadržati nešto dječje u sebi, bila sam u vokalnom sastavu Perle i duhovnom sastavu Rafael. Volim svu vrstu glazbe, pop, rock, mislim da se ne treba razdvajati glazba. Mogu sve pjevati pa bi mi bilo žao ograničiti se na neki žanr. Meni je super i ja sam zadovoljna, 2022. je nakon korone krenuo bum i uživam u svemu što sam izgradila i napokon mogu reći da se trud i rad isplatio", priznala je.

U odnosu na početke karijere promijenila se i stasom i glasom. Sama osmišlja svoje seksi nastupe i brine o izgledu.

"Svi su izgledali drukčije na samim počecima karijere, pogledajte Messija, Ibrahimovića, Ronalda. Danas je pod normalno postalo u showbizzu da paziš kako izgledaš, a posebno žene koje se nauče šminkati i ponašati, slikati se. Mislim da je to sve važno. A što se tiče provokativnih izdanja, ja ih osmišljam, imam par stilista s kojima radim, koji rade na moje nahođenje - prema onome što ja želim, najviše slušam samu sebe. Par puta sam poslušala druge, imala neke izlete i to je bilo baš stvarno loše", izjavila je Lidija.

Bez dlake na jeziku, u svom stilu, priznala je da igra na kartu izgleda.

"Velika je to karta i tko god ne igra na nju pogriješio je, mislim na žene. U svijetu su sve predotjerane i toliko skinute, skoro doslovce gole, Rihanna, Nicki Minaj, Beyonce. Mi smo ovdje prečedne, vani bi ti rekli daj još, ali smo mi mala zemlja, reklo bi se selo veselo i sve kroz povećalo gledamo. U svijetu bi to bilo potpuno drugačije", smatra ona.



Najveći adut joj je samopouzdanje, voli dobre cipele, ali ih ne kupuje preko interneta, jer ih mora probati. Za sebe kaže da nije tipično žensko jer ne voli torbice, a zaštitni znak su joj sunčane naočale.

"Ne mogu bez mobitela i cvika. Čim je dan su cvike. U Zagrebu te znaju čudno gledati, pada kiša, ja nosim cvike, uvijek, bez sunčanih naočala ne mogu. Jedina sam žena valjda koja ne voli torbe, ne nosim ih, osjećam se kao tetka s torbom, nisam nikad skužila tu famu oko torbe?", priznala je.



Nepravda Lilu može izbaciti iz takta, a je li joj fitilj kratak ili dug, ovisi o danu. Otkako ima psića Bačija, dosta je mirnija kaže. Teško mijenja stavove, a kada nešto zamisli i odluči drži se toga. Nikada ne bi pristala ne nešto što ne želi - odlučna je. Voli da se piše o njoj, a ne zamara se sadržajem. Broj fanova joj raste iz dana u dan, a oni najvjerniji joj vode društvene mreže. Kada objavi fotku, internet doslovce gori.

"Iz cijelog svijeta me sve više prate, sve više stranaca, sve više komentara, kad sam vidjela nisam mogla vjerovati, mislim da je vrijeme da snimim pjesmu na ruskom ili engleskom. U počecima nitko nije pričao o meni, kada se počelo pisati meni je bilo super, bilo dobro, bilo loše samo nek se piše. Davno, davno, nastupala sam sa Škorom, pa su pisali da je zaboravio pjevat kad je mene vidio, meni je to bilo super. Samo nek se piše, ja se nikad ne obazirem što pišu, za dobrim konjem se prašina diže. Nikada se nije dogodilo da je netko prešao granicu. Što se tiče fanova bilo je nekih koji su me pratili po cijeloj Hrvatskoj, ili s nastupa, ali nisam nikada imala neku čudnu situaciju. Što se tiče publike, najteža je u Istri, a Slovenci se jako vole provoditi, tamo je uvijek top, kao i u Dalmaciji", otkrila je Lile.

Nastupa posvuda. U travnju ima zakazanih deset koncerata, a ljeto joj je doslovce krcato.

"U zadnje dvije godine sam radila duete, rijetke su ženske suradnje, ali htjela sam neki women power i tako je došlo do suradnje s Banfić i Žanamari. Žalim što nisam snimila duet s pokojnim Oliverom Dragojevićem, imali smo dva zajednička koncerta u dijaspori, on mi je bio baš idol", priznala je.

Adrenalin je pokreće, za volanom nastoji biti odgovorna, ali ne krije da voli štiklu na gasu.

"Stižu mi kazne doma. Ako me sluša sutkinja za prometne prekršaje, neka mi malo progleda kroz prste. Kada me zaustave, nije da će mi oprostiti i pustiti me bez kazne, nego malo popuste. Nastojim biti uzorna, ali ako kasnim nekamo, onda malo požurim. Nikad namjerno ne vozim brzo. U Dalmaciji me nikada nisu zaustavili, jedino u Zagrebu. Na otvorenoj cesti potegnula sam, mislim 200 kilometara na sat da je bilo, nenamjerno, raspalila sam muziku, vozila Zagreb - Split, pjevala i pobjeglo mi je po papučici. Mogu voziti u svemu, vozim automatik pa nije neka muka, ali draže su mi patike, iako mogu i u štiklama", kaže Lile.

