Evo zašto Lana Klingor Mihić žali što prije nije otišla iz Zagreba, a evo i čime se bavi u kasne večernje sate: "To više nitko ne radi!"

Lana Klingor Mihić gostovala je emisiji "Zdravlje na kvadrat" u kojoj je ispričala sve o životu na selu, omiljenom kuhanju i zdravlju.

Bivša pjevačica i PR stručnjakinja, a danas uspješna poduzetnica Lana Klingor Mihić gošća je nove epizode emisije "Zdravlje na kvadrat" u kojoj je otkrila kako se preporodila nakon što se odselila iz Zagreba.

Pogledaj i ovo Vrijedan i poduzetan Zvijezda naše hit-serije progovorio o svojim zdravim navikama i otkrio gdje pronalazi svoj duševni mir

“Otišla sam prije šest godina. Strašno mi je žao što to nisam napravila ranije. Ja ustvari volim tišinu, svoj mir i svoj mali krug ljudi oko sebe, tako da sam ja totalno seoski tip", priznala je Lana i dala kako je prije godinu, dvije imala i ogromni vrt gdje je sadila povrće.

"Ja sam prvu godinu napravila 60 litara pasirane rajčice od svog paradajza", prisjetila se Lana.

A Lana je otkrila i kako joj danas ide u kuhinji, u kojoj je češće počela boraviti nakon što je pobijedila u MasterChefu.

“To mi je dalo vjetar u leđa, nekakav push i hrabrost da se ustvari igram s nekim namirnicama koje nikad prije ne bih spojila”, priznala je.

Je li ju strah ponekad da će ljudi nešto komentirati, hejtati?

“Ne! Iako ja kad zeznem, ako zeznem stvarno rijetko, ali ja bez problema kažem. Evo neki dan se dogodilo. Radila sam nešto, izgledalo je prekrasno i sto ljudi mi se javilo odmah u inbox - “molim te recept” i ja sam navečer oko jedan, kad sam išla leći, rekla: "Ljudi moji, dan je gotov i moram nešto reći. Svi me pitate za recept - ispao je očajno. Ja nemam problem reći da sam zeznula”, priznala je Lana.

Jedna od omiljenih delicija za spremanje su joj one tradicionalne, a jesti najviše voli ipak nešto egzotičnije.

“Ja sam Bog i batina za sarmu, punjenu papriku i za puricu s mlincima. Kad bih mogla birati, onda bih većinom jela japansku kuhinju svaki dan", kaže Lana.

Kako postiže sve? Kuća, djeca, psi, zemlja, suprug, posao?

“Pa idem u drugi, treći i osmi razred. Ja stvarno napravim jako toga puno u danu i ništa ja ne osjećam od toga da ja sad kao moram. Znaš u čemu je razlika? Ljudi se dižu u sedam i idu na posao od devet do pet. Uvijek te netko tlači na poslu. Ja sam svoj život organizirala da sam doma, privređujem od svojih ruku i svog mozga, i dok je tako hvala Ti Bože na zdravlju i svemu. Dakle ja radim ono što volim. Kuham kad mi se kuha. Nekad kuham cijeli dan i nasnimim svega za mjesec dana unaprijed. Nekad mi se ne da pa se bavim samo psima. Pa ih dresiram. Puno se bavim djecom. Hoću ti reći, ja radim ono što isključivo volim i što me čini sretnom. I ja recimo oko deset, kad djeca zaspu, ja ti u zadnja dva mjeseca - znaš što radim? Molim te, nemoj mi se smijati! Vezem goblen! To nitko više ne radi!”, otkrila je Lana.

Kakvo je zdravlje?

“Pa rekla bih jako dobro! Pokušavam biti dosta odgovorna, budući da imam troje djece i da je moja dužnost kao roditelja biti što je moguće duže biti tu s njima, pa se kontroliram. Imam neke slabije točke na tijelu, koljena operirana. Padala sam na skijanju, lomila sam ta koljena i te noge, ali sve u svemu - jako dobro”, zaključila je.

Ide li na redovite preglede, ili se sjeti zdravlja kada se razboli?

“Ne. Ja sam čak i rijetko bolesna. Imala sam prije nekoliko godina napadaje tahikardije i to sam iskontrolirala i tada sam odlučila skroz promijeniti život. Nisam više željela imati agenciju i raditi za druge, da me netko maltretira i tlači", ispričala je Lana.

Uz to bavi se sportom za kojeg joj u tjednu ipak ostane vremena: “Dobro zadnjih par mjeseci ne, zbog nekih izvanrednih okolnosti, ali i Ante i ja imamo u navici da idemo dva puta tjedno u teretanu".

I za kraj Lana je otkrila koji joj se sport omiljeni i kojeg uvijek rado prati na televiziji.

“Moj je muž bivši rukometaš, tako da uvijek gori neki sportski program na televiziji. Meni je bilo najljepše nedjeljom zaspati uz glas Saše Sušeca dok komentira tekmu, a ja na trosjedu. Volim pogledati formulu, volim preponsko jahanje i volim, jako, atletiku. Ako već moram izabrati, to su mi top tri sporta", zaključila je Lana.

