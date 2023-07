Atraktivna supruga hrvatske NBA zvijezde provodi se na Mikonosu, gdje se zatekla i u društvu jedne omražene dame!

Kristina Zubac uživa s prijateljicama na otoku Mikonosu u Grčkoj, a našla se i u društvu bivše najbolje prijateljice Kylie Jenner.

Supruga hrvatske NBA zvijezde i košarkaša LA Clippersa Ivice Zubca, Kristina objavila je nekoliko fotografija s egzotične lokacije na koju je otputovala s prijateljicama.

Riječ je o popularnoj destinaciji na kojoj u zadnje vrijeme boravi sve više slavnih osoba - otok Mikonos u Grčkoj.

Kristina je podijelila fotografiju na kojoj pozira u jednodijelnom bijelom kupaćem kostimu s dubokim otvorom na boku koji je savršeno naglasio njezinu manekensku liniju.

"More, more i samo more ", napisala je u opisu.

Kosu je svezala u punđu, a na glavi je imala i crne sunčane naočale.

Njezina prijateljica Danijela Rajić objavila je na Instagarmu stori na kojem je pokazala kako se s njima u društvu nalazi i Jordyn Woods, koja je javnosti poznata kao bivša najbolja prijateljica Kylie Jenner.

Njihovo prijateljstvo prekinuto je nakon što se doznalo da je Jordyn imala aferu s košarkašem Tristanom Thompsonom, koji je u to vrijeme bio u vezi s Kylinom sestrom Khloe Kardashian, s kojom ima i dijete. Zbog sve je Jordyn tada doživjela i javni linč.

Predpostavlja se da su Zbac i Woods spojili njihovi muškarci koji zajedno igraju košarku.

Podsjetimo, Ivica je Kristinu zaručio 2019. godine na Bahamima nakon tri godine veze, a sudbonosno "da" izrekli su prošle godine na Malom Lošinju.

Ivica joj je velika podrška u svim njezinim poslovnim izazovima.

