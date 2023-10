Veselu Dubrovkinju na prijavu u MasterChef motivirao je prošlogodišnji natjecatelj, a nju je ova greška koštala ostanka u showu

Kristina Ćorak deveta je ispala kandidatkinja iz MasterChefa. Nestašni tartuf krivi zbog svog ispadanja, ali optimizam za dalje ne gubi.

Kristina Ćorak vesela je Dubrovkinja koja je deveta napustila ovogodišnju sezonu MasterChefa. Za naš portal otkrila je kako se osjeća nakon ispadanja, ali i što krivi za svoje ispadanje iz showa za koji je dugo skupljala snagu.

''Nakon ispadanja, općenito mogu reći da sam koliko – toliko zadovoljna svojim natjecanjem, bar do posljednjeg gastroduela. Bile su te neke promjene koje nismo očekivali, stvorila se nervoza i nastale su možda burnije reakcije. Vjerujem da je prikazana kriva slika mene na taj način. Nije lako kuhati, a da pritom o tome ovisi sudbina ne samo tebe, nego i svih kandidata unutar tima. To je jedna vrsta pritiska zbog kojeg je teško zadržati hladnu glavu, a da pritom to sve još puno dramatičnije izgleda na televiziji. Evo prva ja sam najgore napravila nešto u onom što sam mislila da sam možda bolja.

Za svoje ispadanje krivim sebe, taj tjedan mi je bio kriminalan, loše sam se osjećala, izgubila sam općenito volju i fokusiranost, tako da ishod nije ni mogao biti drugačiji. ''Ima jedna izreka koju sam pročitala na internetu nakon ispadanja iz Masterchefa ''lift koji vodi do uspjeha je u kvaru, ali stepenice su uvijek dostupne''. Tako da nije ovo kraj, prije bih rekla novi početak'', dodaje.

Njen mentor u showu bio je Stjepan Vukadin, a jednu stvar koju ju je naučio posebno će pamtiti.

''Mentor Stjepan me naučio vjerovati u sebe. Svojim pristupom mi je pokazao da sve možeš napraviti, samo moraš vjerovati u ono što radiš, kuhati s emocijom, dati sve od sebe, ići od svoje ideje do realizacije smireno. Da se trud i želja za uspjehom isplati'', govori.

''Ali isto tako moram pohvaliti i Damira i Melkiora koji su tu bili također podrška, dizali su nas kad smo padali. Svaka čast mentori'', rekla je.

Do titule MasterChefa dijelilo ju je još dugo vremena, ali tu priliku, kada bi joj se pružila, ne bi ponovno iskušala.

''S obzirom da sam sve ovo prošla, ne bih se prijavila opet, jer taj cijeli put ima više krivina nego što ljudi iza ekrana možda zamišljaju, jer i ja sama dok sam gledala prethodne sezone sam mislila da je drugačije'', govori.

Kristina se na MasterChef htjela prijaviti još prošle sezone, ali odustala je zbog straha.

''Sada, svoje MasterChef putovanje gledam kao jedan životni izazov koji mi je pokazao da moram se još više truditi, slušati, biti manje tvrdoglava, naučio me biti u nekim okolnostima koje prije nisam mogla zamisliti, a kamoli doživjeti - zamislite kuću sa 24 osobe i da funkcionirate kao cjelina, nezamislivo, ali evo postoji. Masterchef putovanje mi je donijelo osim dodatnog znanja o kulinarstvu i prijatelje za život što je kruna svega'', priznaje.

A da prebrodi strah i prijavi se, motivirao ju je prošlogodišnji kandidat Marko Kolak.

''Marko me motivirao jer je bio svoj, jer se bez obzira što neka jela nije znao izgovoriti ili se susreo prvi put s nekim namirnicama snašao i napravio najbolje što je mogao. Mislila sam ''ajde Kike možeš i ti to, samo imaj hladnu glavu k'o Marko i gledaj težiti biti što bolja'', otkriva.

Jedan zadatak, posebno ističe kao najteži.

''Dosad mi je najteži bio stres test prije ispadanja, zato jer se jaje trebalo kuhati 45 minuta, a mi smo imali 50 min za to odraditi. U glavi je onda nastao kaos, što ako jaje ne bude dobro, ako ne odvojim dobro žutanjak, ako se razlije i sl. Na kraju od silnog stresa nisam mogla naći tartuf na jedinici (jer je bilo kaotično zadnjih 2 minute) koji me, mislim, i koštao ocjena na kraju'', priznaje.

Favorita među ostalim kandidatima ima, a evo i što bi im poručila.

''Da se razumijemo ja ću biti sretna bilo tko da pobijedi, ali izdvojila bih neke osobe kao favorite: Ivan, Asmira, Luka, Sarah i Manuel. Kandidatima koji su ostali u natjecanju poručujem: ostanite hladne glave, fokusirani, dajte sve od sebe i samo hrabro do finala.''

Na audiciji se žiriju predstavila slatkim jelom i sama je veliki ljubitelj slatkog. Međutim, rekla je da volite kuhati i slana jela i to iz glave.

Nas je zanimalo bi li radije otvorila restoran koji bi imao meni s raznim jelima i desertima po njenim receptima ili bi radije otvorila slastičarnicu.

''Da ste me pitali prije MasterChefa rekla bi kao iz topa pastry đir iliti slastičarnica, ali nakon ovog iskustva shvatila sam da je najbolja kombinacija oboje. Tako da evo da imam priliku tako bi bilo, a čak je i naziv restorana pao u kući'', govori kroz smijeh.

Po struci je geologinja, a nama je otkrila što ju je motiviralo da se bavi tim poslom iako misli da je to pretežno ''muško'' zanimanje.

''U firmi sam u odjelu geomehanike, tako da bavim se geotehničkim istražnim radovima, odnosno na istražnim bušenjima, geofizičkim ispitivanjima tla, svašta nešto da ne nabrajam, tako da motivirala me raznolikost posla jer je to kombinacija terenskog i uredskog rada. A ne znam više što je danas žensko i muško zanimanje, ali možda malo više muško, pošto sve te aparature (dinamička ploča, georadar) su teške za nositi, ali uz suradnju kolega i radnika sve se može'', otkriva.

Sama za sebe rekla je da je vrlo aktivna osoba i voli svašta raditi, a nama je otkrila što ju uspije smiriti kada joj zatreba malo vremena za sebe.

''Da, volim svašta raditi, zato mi uvijek fali još vremena u danu, baš kao i u MasterChefu, jer od silnih ideja i svega što bih htjela ispadne nakraju neka treća varijanta. Kad trebam brzo smirivanje, to je tenis definitivno. Najbolji sport za ispuhat se. More me opušta, šetnja uz šum valova. Čokolada. Dobro vino. Kuhanje koje tada u meni izaziva kreativnost koju mislim da ovdje nisam dokraja pokazala, ali bit će prilika, nadam se'', govori za kraj.

Kako će se ostali kandidati snaći u novim izazovima, pogledajte već u novim epizodama.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Janica Kostelić prvi put snimljena u šetnji s drugim djetetom, koje je na svijet stiglo prije manje od mjesec dana

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Bojana Gregorić Vejzović pohvalila se zgodnim sinom: "Vrijeme leti, i dječaci postaju mladići"