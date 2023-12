Djevojčica čija je obiteljska priča oduševila Hrvatsku i ovaj put je sve osvojila: ''To je bila teška odluka, ajmo reći...''

Među pjevačkim talentima u showu Supertalent našla se i simpatična 9-godišnjakinja Kim Sofia Krajačić koja je na audiciju došla na Martinin poziv. Unatoč velikoj tremi tijekom prvog nastupa, uz tatinu pratnju uspjela je osvojiti srca žirija i tako se našla u polufinalu gdje je izvela kultnu pjesmu Elvisa Presleya.

''Prošli put na audicijama bilo me strah. Bilo mi je puno lakše pjevati s tatom jer ja volim s njim pjevati. Žiri je jako drag, pa se rasplaču jer im je to jako lijepo. Ja sam taj strah nekako pobijedila kad je moj tata bio uz mene. Sad se više ne sramim, ničeg. Naučila sam s tatom pjevati, ali ovaj put ću sama. To je bila ajmo reći teška odluka, nisam baš naviknuta. Treba mi više energije kad sama pjevam, jako sam uzbuđena pred večerašnji natup'', priznala je preslatka Kim Sofia Krajačić pred polufinalni nastup u showu Supertalent.

Žiri je osvojila i ovaj put.

''Imaš najkul stajling ove sezone. Nisam očekivala ovakvu pjesmu od tebe, ali najljepše mi je bilo kad si samoj sebi rekla uspjela sam i tvoj osmijeh, bila si prekrasna, sve pohvale'', rekla joj je Maja.

''Ja sam prvo sretna što je Kim uspjela pokazati ono što je mrvicu zaštekalo na audicijama. Ti sad možeš zasjati u svoj toj svojoj raskoši, ti si tako razmišljala o frazama, ne mogu biti sretnija'', primijetila je Martina.

''Imaš 9 godina, i imaš tremu, nikad nitko kao ti ne smije uzeti zdravo za gotovo da si ti stala na jednu od najvećih pozornica u Hrvatskoj. To što ti imaš tremu je normalno, a ti se s tim već suočavaš s 9 godina, ti si sebe pobijedila i ljude koji se nikad nisu usudili napraviti to što si ti napravila'', nahvalio ju je Fabijan.

