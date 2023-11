Dobio je sina sa ženom koja je od njega mlađa 34 godine, a sada su pred izazovom na koji nisu računali: "Njegova era je bila drugačija..."

Katharine McPhee i David Foster vole se unatoč razlici od 34 godine, no ovih se dana suočavaju s izazovima roditeljstva svog dvogodišnjeg sina.

Slavni holivudski par Katharine McPhee i David Foster pažnju javnosti plijene od samih početaka svoje veze i to zahvaljujući popriličnoj razlici u njihovim godinama, a dodatnu pozornost dobili su nakon što su prije dvije godine dobili sina Rennieja.

74-godišnji glazbenik sada je otkrio neke detalje iz njihova privatnog života i priznao da se on i 39-godišnja supruga ponekad ne slažu oko odgoja njihovog dvogodišnjaka i da imaju različite ideje oko discipliniranja svog malog djeteta.

"Želim početi disciplinirati Rennieja, a Kat se s tim baš i ne slaže", rekao je Foster za People.

"Ne to nije istina, želim ga naučiti disciplini, ali na svoj način. Jednostavno imamo drugačije pristupe. Mislim da je roditeljstvo u njegovoj eri bilo drugačije nego u mojoj. Moje mišljenje je da možete biti pažljivi roditelj i dati da vaš dvogodišnjak ili trogodišnjak razmisli što je loše napravio. Reći mu "to je bilo stvarno loše, to je bilo stvarno, jako loše," ulazi u sferu sramoćenja. Mislim da je discipliniranje djeteta nešto što dolazi s vremenom. David se više temelji na rezultatima. On kaže: "Ne može samo proći i tući ljude. Naravno da ne. Ali on ima dvije i pol godine i uči te stvari", dodala je Katharine.

Unatoč njihovim različitim pristupima discipliniranju Rennieja, Katharine je rekla da se oko toga ozbiljnije ipak ne svađaju.

Legendarni skladatelj u jednom od prijašnjih intervjua opisao je kako se briga i odgoj njegova sinčića razlikuje od odgoja starije djece koju je dobio u prethodnim vezama, danas 52-godišnje kćeri Allison, 49-godišnje Amy, 41-godišnje Sare, 40-godišnje Erin i 36-godišnje Jordan.

"Imao sam sve kćeri prije sina i neizmjerno ih sve volim, ali imati sina je malo drugačije. Sve je drugačije danas. Nije bolje ni gore, samo drugačije. I dalje radim, još uvijek me puno nema kod kuće, ali možda mi je vrijeme malo dragocjenije jer imam više ceste iza sebe nego ispred sebe", rekao je za People.

David je dodao i kako je odlučan u namjeri da prenese svoju mudrost na sina.

"Mislim da Rennieju mogu ponuditi jedno iako me neće biti kad on bude imao 50 ili čak 40 godina, ili možda 30 godina. Mislim da mu mogu ponuditi mudrost koju imam sada sa svoje 73 godine. Možda to i nije tako loše", zaključio je.

David i njegova supruga Katherine izazvali su veliku pozornost razlikom u godinama i činjenicom da je ona mlađa od čak četiri kćerke. U javnosti su prvi put zajedno viđeni u travnju 2018. godine, i to nekoliko mjeseci nakon što su se počeli družiti i ludo su se zaljubili. Od samih početaka veze par se ne voli javno eksponirati i detalje o privatnom životu rijetko kada otkrivaju.

