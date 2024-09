Kate Middleton radi na velikom događaju za Božić, pridružit će joj se i cijela obitelj

Kate Middleton polako se vraća kraljevskim dužnostima, a među njima je i organizacija božićnog koncerta.

Kate Middleton nedavno je počela ponovno preuzimati kraljevske dužnosti. Ovih dana je održala svoj drugi sastanak od povratka poslije tretmana kemoterapije, i to u vezi organizacije svog tradicionalnog božićnog koncerta "Christmas Carol Service".

Ovo će biti četvrta godina organizacije koncerta, na kojem su joj se ranije pridružili i suprug princ William i djeca George, Charlotte i Louis, kao i članovi šire obitelji. Istodobno, ovo će biti drugo službeno događanje na kojem će Kate zasigurno prisustvovati, poslije Dana sjećanja na žrtve Prvog svjetskog rata u studenom.

Koncert će se održati u Westminsterskoj opatiji, a bit će emitiran na televiziji u sklopu programa "Christmas Eve as Royal Carols: Together at Christmas."

Prvu kraljevsku dužnost od završetka kemoterapije Kate Middleton je imala prošli tjedan, a o čemu je bilo riječ, otkrijte OVDJE.

Kate je uvela jednu novinu, a o čemu se radi, saznajte OVDJE.

Brat Kateinog supruga, princ Harry je nedavno boravio u New Yorku, no što je svima upalo u prvi plan, pročitajte OVDJE.

