Evo kako izgledaju kćeri Marine Perazić, bivšeg seks-simbola Jugoslavije, obje podsjećaju na mamu u mlađim danima!

Marina Perazić ima dvije kćeri, Lunu i Miju, a dobila ih je s bubnjarem benda EKV Ivanom Feceom Firčijem.

Pjevačica Marina Perazić (64) u 80-ima je pjevala u grupi Denis & Denis i slovila kao jedan od najvećih seks-simbola na ovim prostorima.

No na samom vrhuncu slave odlučila se povući sa scene i odseliti u New York s bubnjarem benda EKV Ivanom Feceom Firčijem, s kojim je dobila i dvije kćeri, Lunu i Miju.

Marina je obje kćeri rodila u New Yorku; Mia je na svijet došla 1991. godine, a Luna u siječnju 1995.

Nakon devet godina u New Yorku razišla se s Firčijem i s kćerima se vratila u Rijeku, gdje su živjele neko vrijeme, a zatim su se odselile u Novi Sad kako bi Luna i Mia bile bliže ocu.

Marina se tada vratila u Rijeku, a njezine kćer u New York, gdje obje imaju uspješne karijere.

Mia se bavi dizajnom i stoji iza brenda KONObyMK, a Luna se okrenula manekenstvu, nakon što se okušala i u glazbi i sudjelovala u talent showu "Prvi glas Srbije".

Poznato je i da su obje talentirane za glazbu i ples te su još kao djevojčice nastupale u dječjim emisijama.

Kćeri su Marini bile velika podrška kad je sudjelovala u "Farmi" i dočekale su je kad je napustila show, a otada se nisu pojavljivale u javnosti, no aktivne su na društvenim mrežama, gdje možemo vidjeti da obje veoma nalikuju na svoju mamu u mlađim danima.

Inače, Marina još uvijek nastupa i rado izvodi hitove iz doba dok je sa svojom bivšom grupom palila i žarila scenom, poput "Soba 23", "Program tvog kompjutera" i "Ja sam lažljiva".

Jednom je prilikom za IN magazin otkrila i da je jedan od razloga njezina odlaska u New York na vrhuncu karijere bio taj što nikada nije htjela biti slavna.

"Jako me to odbijalo. Težila sam tomu da Davoru pomognem da bude slavan. Preko noći smo postali zvijezde posve neočekivano. To je bilo - pazi što želiš, dogodit će ti se. Nismo znali koje su to posljedice kad te stalno prepoznaju", izjavila je Marina.

Davor Tolja, kojeg je spomenula, druga je polovica dua Denis & Denis, a duo je neko vrijeme bio posvađan.

"Mi smo se posvađali samo jednom 1987. i nismo se čuli. Pomirili smo se 2012. i odonda smo super, baš super. Kad god nešto treba, zovem Davora", otkrila je Marina.

