Amerikanac iz Supertalenta odgovorio na prozivke da si je sam oštetio auto: ''Za sve one koji kažu da je namješteno...''

Justus Reid rekao je da smatra kako krivcima nedostaje pozitive u životu, ali da to nije problem samo u Hrvatskoj, već u cijelom svijetu.

Amerikanac Justus Reid, kojeg je domaća javnost upoznala u ''Supertalentu'', nedavno je na društvenim mrežama otkrio da mu se u Zagrebu ponovno dogodila neugodnost. Naime, netko mu je probušio gume na automobili, a sada je otkrio i tko stoji iza toga.

"Želio sam znati tko je to mogao napraviti, pa sam se raspitao. Srećom, bila je sigurnosna kamera u blizini. Evo što se dogodilo u 21:15. Na snimci se vide tri tinejdžera koja prilaze automobilu, a potom nestaju iza automobila. Četiri sata kasnije dobio sam poruku od prijatelja koji mi je ispričao što se dogodilo. Obje gume s lijeve strane su bile probušene", rekao je u video kojega je objavio na Instagramu.

"Tinejdžeri se ne mogu identificirati, predaleko su. Sve i da mogu, to su samo djeca. Pretpostavljam da su to napravili jer su znali da je to moj automobil. Ohladio sam se, opraštam momcima koji su ovo napravili. Iako je ovo bilo osobno, smatram da su to napravili jer im u životu nedostaje pozitive. To nije problem samo u Hrvatskoj, već u cijelom svijetu", dodao je.

"Nadam se da mi se nešto slično više nikad neće dogoditi i da ljudi mogu poraditi na odgoju djece koja će poštovati svoje susjede. To je sve", zaključio je Justus.

Iako je dobio podršku brojnih pratitelja na društvenim mrežama, neki su mu pisali kako je njegova cijela priča namještena. Justus se kasnije oglasio o tome na Instagram Storyju.

"Da bude jasno. Za sve one koji misle da je ovo namješteno. Saznao sam što se dogodilo večer prije nego što sam objavio. Parkirao sam automobil kod prijatelja i on mi je poslao poruku. Došao sam sljedeće jutro i objavio video kad sam potvrdio da se radi o vandalizmu", napisao je potom Reid na Instagramu.

Zatim je objavio i razgovor s prijateljem koji mu je napisao da je došao na parking ispred zgrade u noćnim satima i vidio što se dogodilo s automobilom, a poslao mu je i fotografiju.

"Ne želim više pričati o ovome. Nadam se da može nešto dobro proizaći iz svega i da se ovako nešto više neće dogoditi. Hvala svima koji su me podržali", zaključio je Reid.

1/45 >> Pogledaji ovu galeriju +40 Celebrity Zgodna Kosovljanka svoje je tijelo isklesala do maksimuma, a mišićima je zasjenila i frajera s kojim se brčkala u moru

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Našu glumicu kratka haljinica s dekolteom upola je pomladila, a pod ruku ju je na crveni tepih doveo zgodni kolega!

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatiji Amerikanac u Hrvatskoj opet doživio neugodnost: ''Vozio sam kroz sve balkanske zemlje i jedino sam u Zagrebu doživio nasilje!''

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatiji Amerikanac u Hrvatskoj novim videom naljutio Balkance: ''Svaki drugi dan je odmor, samo se piju kave''

Pogledaji ovo Celebrity Amerikanac s balkanskom adresom Hrvatima poslao važnu poruku: ''Pogledajte si državu, ovo se stvarno dogodilo...''

Pogledaji ovo Celebrity Oglasio se Amerikanac kojem su uništili auto s beogradskim tablicama usred Zagreba: ''Teško je ne dopustiti...''

Pogledaji ovo Celebrity Amerikanac iz Supertalenta pozirao je u zagrljaju našeg osebujnog pjevača, zbog ovog je rasprodao sve što je imao u Americi!