Poznata glumica iz hit-komedije otkrila da je u tajnosti dobila treće dijete: "Nekako sam kao hrpa emocija..."

Američka glumica Julia Stiles prije pet mjeseci u tajnosti je dobila treće dijete, zajedno sa svojim suprugom Prestonom Cookom.

Lijepe vijesti otkrila za New York Times u srijedu dok je razgovarala o svom redateljskom filmu "Wish You Were Here".

"Nekako sam kao hrpa emocija, jer imam petomjesečnu bebu i počela sam režirati svoj prvi film", rek je Stiles.

43-godišnja zvijezda filma "10 razloga zašto te mrzim" nije otkrila spol, kao ni datum djetetova rođenja.

"Mislim da je zapravo biti mama stvarno izvrstan trening za redateljicu. Morate razmišljati 10 koraka unaprijed, ali i biti u sadašnjem trenutku", objasnila je glumica.

Stiles i Cook vjenčali su se 2017. godine, a zajedno imaju još dvojicu sinova, 6-godišnjeg Strummera i 2-godišnjeg Arla.

Par se upoznao 2014. na snimanju trilera "Go With Me", a vezu su započeli iste godine.

U lipnju 2017. Stiles je objavila da je trudna s njihovim prvim djetetom te su se vjenčali tri mjeseca kasnije.

Julijin glasnogovornik je tada rekao za Us Weekly da je vjenčanje održano na plaži u Seattleu tijekom vikenda za Praznik rada. Na vjenčanju su bila prisutna dva prijatelja.

