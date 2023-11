Glumac iz kultnog "Crvenog oktobra" i "Smrtonosnog oružja" preminuo u dobi od 95 godina, obitelj potvrdila tužnu vijest: “Bio je lucidan i vragolast do samoga kraja"

Britanski glumac Joss Ackland, poznat po ulogama u filmovima "Smrtonosno oružje 2" i "Lov na Crveni oktobar", umro je u nedjelju u dobi od 95 godina, prenosi BBC.

Joss Ackland preminuo je u dobi od 95 godina, a tužnu vijest potvrdili su članovi njegove obitelji.

"Umro je jutros od starosti okružen obitelji", rekao je njegov agent Paul Pearson za The Times on Sunday. "Bio je lucidan, erudit i vragolast do samoga kraja."

Ackland je glumio s Melom Gibsonom i Dannyjem Gloverom u filmu Richarda Donnera iz 1989. godine "Smrtonosno oružje 2", bio je glavni antagonist Arjen Rudd.

Glumio je i Andreja Lisenka u "Lovu na Crveni oktobar" iz 1990-ih, u kojem su glumili i Alec Baldwin, Sean Connery, James Earl Jones i Tim Curry, te u filmu "Podvala" iz 1987. godine.

U njegovoj karijeri ističe se i uloga Juana Perona u ekraniziranom mjuziklu "Evita" Andrewa Lloyda Webbera. Ackland je glumio u više od sto filmova i televizijskih serija, a 2011. godine rekao je za BBC da je glumio u nekim "groznim filmovima" jer je bio radoholičar.

