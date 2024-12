Domaći voditelj pohađao je školu u kojoj se dogodio napad nožem: ''Bio je to moj kvart, bezbrižno odrastanje...''

Joško Lokas pohađao je OŠ Prečko u kojoj se dogodio napad nožem, oglasio se nakon tragedije.

U osnovnoj školi u Prečkom u napadu nožem ozlijeđeno je šest osoba, među kojima napadač i učiteljica. Jedno je dijete od ozljeda preminulo.

Brojne poznate ovaj je zločin strašno pogodio, a domaćem voditelju Jošku Lokasu posebno je teško pao jer je i sam pohađao ovu školu.

''Bila je to moja osnovna škola, bio je to moj kvart. Bilo je to bezbrižno odrastanje kakvo jedino i treba biti. U mislima s obiteljima stradalih'', napisao je Lokas na Instagramu.

