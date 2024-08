Ne prestaju komentari na račun našeg vaterpolista koji je postao hit na društvenim mrežama, žene su složne: ''Ovo je savršeni muškarac!''

Na društvenim mrežama Josip Vrlić postao je pravi hit. Žene pišu da je njegova građa san svake žene.

O hrvatskom vaterpolistu Josipu Vrliću ne prestaje se pričati na X-u (bivšem Twitteru).

Vrlić je visok 198 cm, a težak 135 kilograma što ga svrstava u najteže sportaše na Igrama. Njegova fotografija postala je ogroman hit i pregledana je skoro 20 milijuna puta! Brojne žene hvale ga zbog građe, a prozvali su ga i ''prirodnim sportašem''.

This is literally the ideal man imo — sara (@sarahbustani69) August 8, 2024



''Tako je zgodan'', ''Zainteresirala sam se za vaterpol'', ''Ovo je doslovno savršeni muškarac'', samo su neki od komentara o Vrliću.

''Ovo žene žele zapravo'', pisale su oduševljene žene.

This is what women really want — PG 2022 (@JonGree10628880) August 8, 2024

''Zašto ne možemo svi biti tako zgodni sa 135 kilograma poput Josipa'', pitali su se brojni na društvenim mrežama.

We can’t all be 6’6”, 300lb hotties like Josip Vrlić, okay https://t.co/W2EbDDsbnr — Night of the It's Giving Dead (@LifesNotFoehr) August 8, 2024

''Hrvatski rambo'', glasio je jedna od komentara.





Podsjetimo, danas u 14 sati je utkamica između Hrvatske i Srbije u kojoj se bore za zlato.

