Još jedan udarac za Meghan Markle i princa Harryja! Uoči važnog puta dočekala ih je loša informacija

Šef osoblja princa Harryja i Meghan Markle iznenada je dao otkaz, a u šest godina napustilo ih je najmanje 18 zaposlenika.

Šef osoblja princa Harryja i Meghan Markle dao je otkaz nakon samo tri mjeseca, piše Daily Mail. Naime, Josh Kettler iznenada je dao otkaz iako su ranije tvrdili da je on savršena osoba za taj posao.

''Josh Kettler više ne radi za njih'', rekao je izvor za Daily Mail.

Otkaz šefa osoblja poseban je udarac za bivši kraljevski par jer ih je trebao pratiti na njihovoj turneji u kolumbijskoj Bogoti koja počinje ovog tjedna.

Otkako su se Meghan i Harry vjenčali 2018. godine, najmanje 18 članova osoblja je otišlo. Od toga devet njih otkako su se preselili u Kaliforniju 2020. godine.

''Dok sam radio za njih, nitko od bivših članova više ne bi niti pomislio opet raditi za Meghan i Harryja ako bi im se opet ponudila prilika'', rekao je izvor za Daily Mail.

''Uz to, to nisu ljudi koje si tek tako pronašao na ulici. To su ljudi koji su godinama radili za cijenjene i važne ličnosti diljem zemlje'', dodao je.

Podsjetimo, Meghan i Harry s ostatkom obitelji u lošim su odnosima otkako su odlučili napustiti Britaniju i preseliti se u Ameriku. Harry je otad samo nekoliko puta bio u Londonu i gotovo da se ni nije susreo s obitelji, dok se Meghan cijelo vrijeme ''skriva'' u Montecitu.

