Proslavio se kao slatki dječak u omiljenoj komediji 90-ih, a zastrašujući misterij njegova nestanka do danas nije riješen!

Joe Pichler iz filma "Beethoven" nestao je 2006. godine i do danas još uvijek nije pronađen.

Joe Pichler proslavio se kao dječak glumeći Brennana Newtona u jednom od omiljenih filmskih franšiza o nestašnom psu "Beethoven" iz koje ga mnogi još uvijek pamte, no zastrašujući misterij o njegovu nestanku prije gotovo 20 godina do danas nije riješen.

Joe je glumio u dva "Beethoven" filma, uz to se pojavio i u filmovima "Varsity Blues" i "The Nightmare Room", a njegova posljednja uloga bila je u filmu "Children on Their Birthdays", da bi mu se 2006. godine izgubio svaki trag. Glumačku karijeru započeo je sa samo šest godina u raznim TV reklamama, a kada je nestao imao je 18 godina.

U ranim jutarnjim satima 5. siječnja Joe je nazvao svog prijatelja, koji tvrdi da je zvučao alkoholizirano i neutješno, te da mu je obećao kako će ga nazvati za sat vremena i poklopio mu slušalicu, ali više se nije javio. Ono što je još misterioznije je Joeov automobil, srebrna Toyota Corolla, koja je pronađena četiri dana kasnije, a u kojoj je bila poruka s pjesmom i tekstom kojim je poručio da želi biti bolji uzor svom mlađem bratu, napominjući kako želi da njegove stvari budu proslijeđene njegovoj braći i sestrama.

Policija je pretpostavila da si je Joe nažalost oduzeo život, a njegovo vozilo pronađeno je u blizini Port Washington Narrowsa u Bremertonu, velike vodene površine zbog koje su policajci zaključili da je počinio samoubojstvo.

No njegovi su roditelji istaknuli da je Joe ostavio vrata svog stana otključana i upaljena svjetla, što im je bilo neobično i bili su ustrajni u tvrdnjama da Joe nije mrtav, a tijelo nikada nije pronađeno.

Njegov brat Matthew je svojevremeno izjavio: "Ostavio je poruku u kojoj piše da želi početi ispočetka", dok je njegova sestra Shawna rekla za Kitsap Sun: "Vjerojatno mu je previše neugodno da se vrati kući. U najgorem slučaju, ako ništa drugo, to je loša igra. Ali ne samoubojstvo."

Njegova majka je i godinama kasnije bila sigurna da Joe nije počinio samoubojstvo o čemu se oglasila i na web stranici Surviving Parents Coalition: “Joseph nije bjegunac. To je jedino što sigurno znam o njegovom nestanku. Nakon gotovo šest godina, još uvijek nemamo nikakav zaključak."

Joe do danas nije pronađen i njegov nastanak smatra se jednim od najvećih misterija u Hollywoodu.

