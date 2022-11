Popularna pjevačica zgrozila fotkama svoje djece, njihova isklesana tijela sve su ostavila bez teksta, optužili je i za fotošop

Jessie James Decker objavila je na Instagramu fotografije na kojima njezina djeca poziraju isklesanih tijela i mišića što se nije svima svidjelo.

Američka pjevačica Jessie James Decker šokirala je obožavatelje nakon što je objavila fotografiju na kojoj njezino troje male djece pozira isklesanih mišića, što ona pripisuje obiteljskoj genetici i elitnom treningu.

34-godišnja pjevačica na profilu na Instagramu je objavila fotografije na kojima njezina osmogodišnja kći Vivianne, sedmogodišnji sin Eric Jr. i četverogodišnji dječak Forrest pokazuju svoje izražene trbušne mišiće.

"Nisam planirala govoriti o ovome jer je ludo, ali fotografije su vani i svaka je novinska kuća objavila vijest o tome. Kad sam objavila fotografije našeg odmora i uključila djecu koja su se šašavo izvijala na plaži, nisam imala pojma da će izazvati takvu reakciju. Ali to što me optužuju da fotošopiram trbušne mišiće svoje djece (ne mogu se suzdržati od smijeha) tjera me da shvatim koliko je naš svijet postao bizaran u pogledu tijela i što je normalno, a što nije. Propovijedamo o pozitivnosti tijela i prihvaćanju, ali moja djeca koja imaju veliku količinu genetski izgrađenih mišića od atletike su čudna. Želim odgajati djecu da budu ponosna na svoja tijela, na naporan rad Vivisove elitne natjecateljske gimnastike pa do Erica Jr. koji želi biti kao tata u NFL-a do malog Forresta koji provodi sate plešući iz sveg srca. Ne birajmo što ćemo normalizirati u pogledu tijela i prihvatimo sve ljude i djecu. Ako želimo biti 'bolji', onda radimo bolje. Ponosna sam na svoju djecu i ohrabrujem ih da žive svoje snove. Dakle, vidjet ćemo vas sve na Olimpijskim igrama 2032., i kako nosite Bubbys dres na tribinama i plešete na rock koncertu u Forressu", napisala je Jessie na profilu na kojem ju prati 4,2 milijuna obožavatelja.

Zbog toga je dobila mnoge komentare podrške, ali i podosta kritika.

"To ne izgleda dobro. Oprostite, a i ne morate", poručila joj je jedna od pratiteljica, dok su neki zaključili da djeca imaju čudne trbušnjake.

"Tužan je svijet u kojem danas živimo kada je 'čudno' imati zdravu fit djecu koja su super aktivna, bave se sportom i prirodno grade mišiće", odgovorila joj je Jessie.

Pjevačica inače nikada nije krila da svoj izgled može zahvaliti strogim dijetama, da vježba četiri puta tjedno, a to se sve sudeći prema njezinim fotografijama itekako isplati, iako ne voli vježbati.

"Bit ću iskrena. Mrzim vježbati. Jedna sam od onih koje odbrojavaju sate i zadnje sekunde do kraja treninga. Voljela bih uživati, da sam ovisna o vježbanju, ali jednostavno nisam", priznala je u jednom od intervjua.

Njezini se mišići i izgleda sviđaju suprugu Ericu za kojeg se udala 2013. godine, a 2014. rodila im se prva kćer Vivianne Rose. Godinu dana kasnije dobili su Erica Jr-a, a 2018. godine Forresta Bradleyja.

