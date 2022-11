Jedan komad nakita na ruci Jelene Đoković privukao je posebnu pažnju jer se uz njega veže zanimljivo značenje

Dok je bodrila svog supruga s tribina, svi su pažnju usmjerili na crveni konac koji je Jelena Đoković nosila na ruci.

Jelena Đoković najveća je podrška svom suprugu i tenisaču Novaku, a tako je bilo i proteklih dana kad ga je bodrila s tribina.

Kao i uvijek, Jelena je zablistala u svom modnom izričaju. Odjenula je bijelu bluzu, roze salonke, a na fotografijama koje su zabilježili fotografi mnogi su primijetili i crveni konac koji je imala na ruci tom prigodom.

Naime, oko tog crvenog konca postoji posebno značenje i neki vjeruju da je zaštita od uroka.

The amazing @jelenadjokovic in the box supporting her husband as always🙏🏽❤️#NoleFam pic.twitter.com/GfcAjhfDLG