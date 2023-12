Nikome nije rekla da se prijavila u MasterChef, a dospjela je u top 5 kandidata: ''Ispala sam jako blizu pobjedi, ali...''

Ivana Soldo za prijavu u MasterChef nikome nije rekla, a sada s ponosom gleda na svoje putovanje u kojem je stigla u top 5 kandidata ovogodišnje sezone.

Ivana Soldo iz Čitluka kad se prijavila na MasterChef nikome nije rekla, a nama je otkrila kakve su reakcija sada kad je dospjela do top 5 kandidata ove sezone showa.

''Ispala sam jako blizu pobjedi, ali sretna i ponosna na sebe i na svoj uspjeh, ipak top 5 nije mala stvar'', govori nam.

''Nikome nisam rekla za prijavu i sad mi je drago radi toga, moja obitelj i prijatelji su presretni i ponosni, toliko su uzbuđeni i jedva čekaju gledati sve'', dodala je.

Samo četiri kandidata ostala su u natjecanju za titulu najboljeg ili najbolje, a Ivana je otkrila ima li favorita.

''Favorit mi je Luka. Zbog toga što je kroz cijelo natjecanje pokazivao dušu i ljubav prema kuhanju i onomu što radi, a još više sada kada sam ga vidjela kako je odlučno ušao u finalni ciklus. Samo sam mu rekla molim te nastavi ovako fokusirano kako si krenuo i ti si u finalu'', otkriva nam.

U svom predstavljanju na audiciji, Ivana je rekla kako doma ne može previše eksperimentirati s hranom jer su njeni ukućani skloniji onoj tradicionalnoj, a nas je zanimalo hoće li sada nakon showa i kod kuće više spremati modernija i drugačija jela kad se obitelj uvjerila da njihova kći i sestra zaista zna dobro kuhati.

''Naravno sad nakon showa ide ''smaranje'' obitelji i prijatelja s kuhanjem, držat ću se naravno tradicije, ali kao što smo to naučili u MasterChefu dodat ću onaj touch inovacije, tako da, da neka budu spremni za moderna tradicionalna ali i ona nešto drugačija jela od tradicije!''

Ivana je po struci magistra povijesti i pedagogije, ali kuhanje ju je oduvijek vuklo. MasterChef je nazvala svojom prekretnicom u životu, a evo kakvi su joj planovi za dalje.

''Planovi za dalje su učenje, učenje i još učenja i rada na sebi. Definitivno ostajem u kuhinji samo se još moram odlučiti u kojem ću smjeru ići, hoće li to biti kuharstvo, slastičarstvo, ili možda čak oboje. Ali u svakom slučaju dosta rada, učenja, i naravno kuhanja'', govori.

Ivana je već imala priliku raditi u pravoj kuhinji, a rekla je i koje razlike između prave i MasterChef kuhinje primjećuje.

''Rad u kuhinji dosta me naučio disciplini, organiziranosti i čistoći i sve to sam nastojala primjenjivati u MasterChef kuhinji, no ipak se ona razlikuje od profesionalne zbog toga što si stalno ograničen vremenom i namirnicama i uvijek moraš izvući najbolje iz onoga što imaš. No istaknula bih svakako da je kao i profesionalna i MasterChef kuhinja jedna velika škola gdje oblikuješ sebe, svoje znanje i vještine.''

Osobama koje se žele prijaviti u MasterChef poručuje:

''Da se ne premišljaju nego da se prijave i dožive jedno od najljepših iskustava koja se vežu za kuhinju. I da, nije klišej budite spremni na to da će vam MasterChef promijeniti život, a na vama je samo da to iskoristite na pravi način!''

Ali, i prije vlastite prijave Ivana je bila nesigurna u sebe i u to treba li se prijaviti u MasterChef.

''Uvijek sam nekako smatrala da su drugi bolji od mene i da meni nije mjesto tu među takvim kvalitetnim ljudima i onda se uvijek sjetim svojih studentskih dana i rečenice jednog profesora: ''Ne uspijevaju pametni, nego uporni'', a ja sam sigurno netko tko je ako ništa uvijek uporan.''

U slobodno vrijeme, Ivana skuplja recepte i rekla je kako ima već nekoliko bilježnica i rokovnika sa skupljenim receptima. Nama je otkrila koji joj je najdraži recept koji je dobila.

''Svaki onaj koji se veže za dobar desert, jer sam netko tko stvarno obožava slastice'', govori.

Obzirom da je magistrica povijesti, zanimalo nas je je li ikad istraživala neka povijesna jela i okušala se u njihovoj pripremi?

''Po završetku fakulteta od svojih prijateljica dobila sam na poklon knjigu sa slasticama iz razdoblja početka Prvog svjetskog rata do razdoblja početka Drugog svjetskog rata, s područja Opatije i Kvarnera. To mi je jako draga uspomena i poklon iz koje sam isprobala par recepata'', otkrila je.

U natjecanju su ostala samo četiri kandidata, a tko će ispasti sljedeći i tko će se u polufinalu boriti da dobije šansu biti hrvatski MasterChef pogledajte u novim epizodama.

