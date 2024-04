Od 2016. godine svaki nastup u Zagrebu mu je rasprodan, a dobrih fora mu ne nedostaje, evo u čemu se krije tajna našeg omiljenog komičara!

Vlatko Štampar je u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog održao večer svojih najboljih, najdražih, najcrnijih, najiskrenijih fora, odnosno samo ono najbolje od najboljeg iz svoje karijere duge 15 godina.

Naš komičar Vlatko Štampar nedavno je održao nastup pred prepunom dvoranom Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a nakon tog uspjeha prisjetio se i otkrio nam kako je njegova priča krenula i kako su izgledali njegovi počeci u stand upu.

"Sve je krenulo na jednom nastupu u Varaždinu 2007. godine. Pa polet ega, vidi mene kako sam bitan nakon jednog nastupa, pa drugi katastrofalan nastup, to jest šamarčina za ego, pa 2008. godine deveti mjesec Purgeraj Open mic i redovito vježbanje i nastupanje svaki ponedjeljak. Jednostavno sam uvijek volio nasmijavati ljude", rekao je Vlatko.

Kako su ljudi reagirali u početku? Je li sve odmah bilo super prihvaćeno ili?

"Situacija je ista i napočetku i danas. Nikad ne znaš koja će fora baš dobro proći, a koja fora bolje da se nije dogodila. Generalno nastupi uvijek budu dobri. Prosjek je ok i onda su neke fore baš za best of, a neke dalje u radionicu", pojasnio je.

Vlatko je otkrio i koji je to trenutak u kojem je shvatio - ja bih se stvarno time mogao baviti u životu!

"Još čekam taj trenutak. Mislim da jašem val dokle god ide, nadam se još barem 15 godina", priznao je.

Njegov procvat u stand up komediji. Preokret u nastupima?

"Nemam pojma stvarno. Samo radim i radim i radim. Konstantno mi se po glavi motaju fore i što bi moglo biti smiješno. Godinama klub po klub, kazalište po kazalište. Evo od 2016. godine svaki nastup u Zagrebu je rasprodan. To mi je neka prekretnica. Kad sam postao siguran da imam stotinjak ljudi koji su voljni bilo koji dan u tjednu doći "na mene", izjavio je Vlatko.

A gdje pronalazi inspiraciju za svoje nastupe?

"Sve i svugdje. Recimo - kako novinari postavljaju jedno te ista pitanja na intervjuima. To mi je jedna od natuknica ali nije još razrađena. Danas ste mi malo pomogli", našalio se.

Sigurno mu se nekad dogodilo da publika nije reagirala na foru kako je on htio. Kako se izvukao i reagirao?

"Malo umreš iznutra i nastaviš dalje. S godinama sam dobio deblju kožu", pohvalio se.

Osim stand upa, vidjeli smo na Vlatkovoj web stranici da ima i odlične crteže, ipak nije kreativa samo u stand upu.

"Volim slikati i crtati. Još od osnovne. Isto kao i stand up, crtanje je jedan od medija/profesije/poziva u kojem se mogu izgubiti i nestati na par minuta. Isto kao i na pozornici. Kako kažu ovi gipki ljudi koji meditiraju - "biti u trenutku", pojasnio je.

Kako bi Vlatko ocijenio stand up na hrvatskoj sceni uspoređujući s regijom i zapadom?

"Uspoređujući zapad i nas - više radimo. Ima manje publike pa ne možeš živjeti na dvadeset minuta, pet godina. Fore su nam možda dublje, pametnije i definitivno oštrije od zapada. A regija je stvarno zahvalna i dobrodošli smo svugdje. Osim u Mađarskoj", otkrio je Vlatko.