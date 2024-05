Simpatična Kumica iz našeg showa glumila je i u spotu Maje Šuput, a znate ju i iz naših hit-serija: ''Ne radim od sebe zvijezdu...''

Ružica Selak predstavila se u ''Tko to tamo pjeva'' kao Kumica, a ova 80-godišnja baka zapravo je statista koja ima ulogu u brojnim našim serijama i reklamama.

Ružica Selak predstavila se kao Kumica u posljednjoj epizodi showa ''Tko to tamo pjeva'', a ova 80-godišnja baka iza sebe ima već puno glumačkog iskustva pa joj ovaj show nimalo teško nije pao.

''Bilo mi je fenomenalno na snimanju, družila sam se s mladim ljudima koji su prema meni bili jako fer, stalno su o meni brinuli, pitali baka hoćete sok, baka hoćete kavu, baka jeste gladni, toliko pristojnih ljudi u životu nisam srela. Super iskustvo, nitko pun sebe i izuzetno mi je drago što sam sudjelovala'', rekla nam je.

Drugi njenih godina ne bi se usudili sudjelovati u ovakvim emisijama, što nju motivira?

''Ja sam u ovom poslu od 2003. godine. Ja sam već statirala u mnogim našim serijama, reklamama, krenula sam s ''Villom Mariom'', pa onda ''Zabranjena ljubav'' i to mi se svidjelo i onda sam se sve više krenula oko toga aktivirati. Imam vremena, volim te stvari, ja od sebe ne radim nikakvu zvijezdu, ali meni je to sve zgodno i drago mi je kad imam priliku opet glumiti'', govori nam.

Je li joj zbog toga žao što se nikad profesionalno nije bavila glumom?

''Ja sam vam bila glumica još kao dijete u Kazalištu Trešnjevka. Tamo negdje ’84., '85. godine, tada je još Silvija Hercigonja bila velika plesačica pa sam tako i ja nešto iza plesuckala balet. Međutim, kad sam pošla u školu to se kosilo s mojim vremenom i morala sam to ostaviti. Potom sam se udala i onda je bilo sve gotovo, do 2003. godine.''

Valja pohvaliti baku Ružicu da je nedavno bila i u spotu naše velike zvijezde Maje Šuput za novu pjesmu ''James Bond''.

''Bilo je to jako lijepo, bila sam baka iz neke mafijaške obitelji, dali su mi upute što da radim, u jednom trenu dobila sam čak i inspiraciju da po svojoj volji nešto napravim što se svima svidjelo. Bila je to scena kad meni dođe konobar, a ja sam mu pokazala prstom da zavrti rundu svima. Potom su vidjeli da imam labelo u ruci pa su me ponovno snimali kako se šminkam, a onda sam se sjetila i poslala pusu u kameru. Uvijek mi na snimanju dođe i neka vlastita ideja'', otkrila nam je.

A o Maji ima samo riječi hvale.

''Jako mi se svidjela, kad sam sjedila ona je došla do mene, predstavila se i to mi je bilo neočekivano, spustila se na moj nivo, nivo statista što kod mnogih naših glumaca prije nisam doživjela. Maja je vrhunski čovjek i sve najbolje'', rekla je.

Za kraj, izrazila je želju da ovim putem kažemo nešto što je ona zaboravila reći u showu.

''Voditelj Frano, kojeg već otprije poznajem, ponudio mi je vožnju motorom, ali ja se u tom trenu nisam snašla s odgovorom, a kasnije sam pomislila: ''Pristajem na vožnju, ali ako promijene vozača, po mogućnosti Verstappena ili nekog sličnog'', šali se ova svestrana žena.

Inače, Ružica je završila srednju tekstilnu školu, ali u struci nije radila nego se po završetku školovanja zaposlila kao prodavačica i blagajnica u trgovini mješovite robe. To je radila nekoliko godina te se prekvalificirala za ekonomsku školu i zaposlila se na HŽ kao knjigovođa što je radila do umirovljenja.

No, pravoj ljubavi glumi vratila se u starim i slobodnim danima.

Pogledaji ovo Celebrity Jeste li prepoznali bivšeg natjecatelja MasterChefa u našem novom hit-showu? Njegova kulinarska avantura bila je kratka, no ostao je upamćen

Pogledaji ovo Celebrity Njezino lice već ste vidjeli na Novoj TV, a sad se predstavila i u novom showu: ''Pribojavala sam se da me ne prepoznaju...''

Pogledaji ovo Celebrity Iza Maratonca iz našeg glazbenog showa krije se tužna priča o kojoj nam je otvorio dušu: ''Odustati mi nije bila opcija!''