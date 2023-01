Svi dobro pamte njegove plesne avanture s Nives Celzijus i Vlatkom Pokos, nije mu bilo svejedno, a nešto mu se i dalje čini nestvarno

Mateo Cvenić jedan je od mentora kojeg i ove sezone gledamo u showu "Ples sa zvijezdama", koji se uskoro vraća na male ekrane.

Mateo Cvenić višestruki je državni prvak u latinoameričkim plesovima i dugogodišnji reprezentativac Hrvatske te pobjednik brojnih hrvatskih i međunarodnih turnira, kojeg ćemo i ove sezone gledati u showu "Ples sa zvijezdama".

Iza njega je 17 godina bavljenja natjecateljskim plesom, odlazaka na međunarodne turnire, selidbi i života u Norveškoj, a gledatelji showa dobro ga pamte po plesu s Nives Celzijus i Vlatkom Pokos. Priznao nam je kako mu je to predstavljalo poseban izazov.

"Imao sam čast kao mentor biti sparen s njima. Postajala je doza pritiska jer su to dobro poznata imena i samim time su očekivanja u showu bila velika", priznao je Mateo.

Otkrio nam je i druži li se i danas s njima te jesu li ostali u kontaktu.

"Slabo smo ostali u kontaktu, ponajviše zbog posla, nemamo pretjerano vremena za druženje", priznao je Mateo.

U showu je otplesao dvije sezone, no kaže kako mu on nije previše promijenio život, ali ljudi su mu u javnosti znali prići kada bi prepoznali lice s malih ekrana.

"Život mi je ostao jednak kao i prije showa, i dalje se izvan emisije bavim poslom kojim sam se bavio i ranije, tako da ne mogu reći da se nešto promijenilo. Bilo je nekoliko situacija kad su me ljudi prepoznali na ulici ili u izlasku, i dalje mi je to nestvarno. Nadam se da su me zapamtili zbog dobrog plesa", našalio se Mateo.

A evo kakvu si partnericu priželjkuje u ovoj sezoni i hoće li mu pobjeda biti cilj.

"Volio bih dobiti radišnu partnericu koja će se u potpunosti posvetiti ovome projektu. Ove godine želim napraviti veći uspjeh u showu nego prethodnih godina i nadam se da će partnerica biti pobjedničkog mentaliteta", zaključio je.

Mateo se može pohvaliti i top-formom, a evo kako je, uz ples, redovno održava.



"Nisam pretjerani ljubitelj teretane, iako znam zalutati tamo ponekad, formu održavam konstantno plešući. Znam u određenim periodima popustiti s režimom. Kada vidim da su stvari izmakle kontroli, malo se ozbiljnije posvetim treningu i prehrani pa se forma brzo vrati. Nikada nisam bio zaluđen teretanom, ali kako ulazim u ozbiljnije godine, morat ću to promijeniti", priznao je Mateo.

Pitali smo ga i što smatra prednošću naspram ostalih mentora i kandidata.

"Svi mentori u showu odlični su plesači i svakoga krasi određena karakteristika. Za sebe smatram da mi je jedna od jačih strana prezentacija u plesu. Volim se totalno prepustiti karakteru zadanog plesa i što više moguće poslati određenu poruku gledateljima", izjavio je Mateo.

I evo što bi poručio gledateljima koji će ga pratiti i navijati za njega.

"Nadam se da će im se svidjeti ono što spremamo i da će vjerovati u nas tijekom cijelog tog procesa", nada se Mateo.

