Naš uspješni plesač nije se prepao pada s lijepom partnericom, a čini se kako već ima dostojne zamjene!

Damir Horvatinčić vraća se nakon tri godine u show "Ples sa zvijezdama" kao plesni mentor.

Damir Horvatinčić plesni je koreograf, licencirani učitelj latino i standardnih plesova te aktivan plesač već 25 godina. Višestruki je državni prvak u latinoameričkim plesovima, pobjednik mnogobrojnih domaćih plesnih natjecanja te finalist mnogih međunarodnih plesnih natjecanja.

Vlasnik je i svoje plesne škole i brenda: Prvi ples by Damir Horvatinčić, frizer je po struci te radi i kao prodajni referent u uglednoj privatnoj tvrtki koja se bavi građevinskom limarijom. Također, Damir je mentorirao brojne zvijezde u formatu ''Ples sa zvijezdama'', pobjednik je ''Plesa sa zvijezdama'' 2010. godine, kada mu je partnerica bila Nera Stipičević, a gledali smo ga i na Novoj TV 2019. godine, kada mu je plesna partnerica bila Josipa Pavičić.

Damir se sada nakon tri godine vraća u show, a otkrio nam je po čemu pamti posljednju sezonu u kojoj je plesao.

"Super je osjećaj i jako mi je drago što ću opet biti dio ovog projekta, u kojem upoznaš neke nove i vesele rasplesane duše. Ples sa zvijezdama velik je projekt i drago mi je da mu se vraćam nakon pauze tijekom jedne sezone", priznao nam je Damir.



Njegova partnerica bila je Josipa Pavičić, a Damir nam je otkrio jesu li ostali u kontaktu sve ovo vrijeme i što mu prvo pada na pamet kada mu je netko spomene.

"Pamtim simpa trenutke s partnericom iz showa, no nismo ostali u kontaktu nakon showa 2019. godine", priznao je Damir.



S Josipom mu se u jednoj emisiji dogodio i nezgodan pad, pribojava li se da će se isto dogoditi i ove godine?

"To se dogodilo slučajno i mislim da nitko od nas nema garanciju da će sve super proći u liveu. Ali, bitno je ustati i nastaviti dalje", poručio je.

A kakvu si partnericu sada priželjkuje?

"Neku veselu i otkačenu koja neće puno kukati", poželio je Damir.



Otkrio nam je i je li mu se život promijenio u međuvremenu, jesu li ga nakon showa ljudi prepoznavali na ulici?

"Ne primjećujem da me prepoznaju nešto previše, ali izrazi lica koje vidim u mnogim situacijama su mi simpa. Ne znaju možda uvijek odakle me poznaju, ali me poznaju", izjavio je.

Damir je ponosni otac dvojice dječaka, koje je dobio sa suprugom Ivom. Pokazuju li oni već sada možda ljubav i talent prema plesu?

"Da, naši dečki su fora i meni neka nova dimenzija u životu, nova radost! Pa, rekao bih da je Noa malo veći potencijal u plesu, ali mislim se da će ga Nik s energijom (kad krene hodati) preteći u čagi", otkrio je Damir.

Damir je učitelj plesa u vlastitoj školi, a evo kakvi su mu učenici najdraži.

"Radim već više od 14 godina u svojoj plesnoj školi sa svim dobnim skupinama i shvatio sam da volim vesele i poslušne ljude jer s njima sve ide glatko", zaključio je.

Evo što je poručio gledateljima showa koji će navijati za njega.

"Nadam se jačoj sezoni od prethodne dvije, super čagi i dobrom društvu! A za ostalo se ne brinem ako će biti baš tako. Na kraju krajeva bitno je da se uživa u plesu, a glasovi će doći ili neće. Ne možemo previše utjecati na to", izjavio je Damir.