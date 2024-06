Evo kako je došlo do suradnje Franke Batelić i ToMe: "Na Dori me pitao za sliku..."

Franka Batelić povodom izlaska novog dueta s ToMom otkrila nam je kako je protekla njihova suradnja te je otkrila nešto više o pjesmi za koju vjeruje da će se svidjeti publici.

Tomislav Marić i Franka Batelić premijerno su predstavili novi duet "Da opet nađem te", a Franka nam je tim povodom otkrila kako je došlo do suradnje između njih dvoje.

"Zapravo slučajno, iako sad mislim da je to bila sudbina i da se baš sve lijepo spojilo! Ova pjesma dugo je u našoj ladici, imali smo je kao englesku verziju i bili smo zaljubljeni u nju. Upravo zbog toga smo zapeli oko hrvatskog teksta. Nazvali smo ToMu da nam pomogne složiti tekst i kada smo dobili njegov prijedlog gdje je otpjevao demo... znala sam da je to to, znala sam da će pjesma biti duet. Ostalo je povijest! Neopisivo mi je drago što smo to snimili zajedno. Ne znam kako bi uopće moglo biti drukčije", priznala je Franka.

Jesu li se poznavali otprije ili je ovo bio njihov prvi susret?

"Pitajte ToMu kad smo se upoznali! Hahaha! Na Dori 2019. godine ToMa me pitao za sliku. Život piše super priče. Šalu na stranu, iako smo se već znali površno, pravo upoznavanje bilo je kada smo počeli raditi i pisati tekst pjesme. I baš, baš su nam se poklopile energije", kaže ona.

Kakvo je mišljenje stekla o ToMi?

"Jako sam cijenila njegov rad i prije nego što smo počeli surađivati, a sada ga cijenim još više. Muzikalan, nadrealno talentiran, majstor falseta i prekrasan kao čovjek. Tekst koji je napisao za refren pjesme nešto je najdivnije što sam imala prilike otpjevati. Mislim, ispravak - znam da ToMu čekaju velike stvari", rekla je.

Zašto misli da je baš on savršen za ovu pjesmu i kako bi opisala njihovu suradnju?

"ToMa je pjesmi dao ovakvu emociju, ranjivost, a opet zaigranost. Nas dvoje imamo kompletno različit stil pjevanja i dinamiku, a opet su nam se glasovi sjajno stopili. Uživala sam u svakom koraku ovog procesa i ponovila bih uvijek", kaže nam Franka.

Ima li neku zanimljivu anegdotu sa snimanja?

"Ima ih baš puno! Spot smo, recimo, snimali na dan eurovizijskog polufinala i jurili smo svi zajedno u sobu gledati, ali naravno da nismo završili na vrijeme, pa smo dio Eurosonga gledali u autu i liftu. 'Rim Tim Tagi Dim' je obilježio i to snimanje. Bilo je tu i drugih anegdota, pa i dugog procesa međusobnog uvjeravanja je li bolji ovaj ili onaj stih koji je nastao prije pet dana! Dugo je trajao proces stvaranja pjesme, no na kraju sve je ispalo bolje nego što sam mogla zamisliti", priznala je.

Koja im je bila inspiracija za spot?

"Željeli smo kroz zanimljivu vizualnu metaforu prikazati cijelu lepezu emocija narušenih odnosa jednog para. Možda se na prvu čini neobičan pristup, ali svaka scena iz spota na preneseni način prikazuje borbe unutar muškarca i žene. Inače se kraj ljubavi u pjesmama prikazuje ustaljenim slikama i situacijama, a Filip i Slađana Gržinčić dali su baš neobično rješenje filmske priče", otkrila je.

Kakve reakcije očekuje od publike?

"Vjerujem da će se 'Da opet nađem te', kao muško-žensko viđenje jedne iste situacije, svidjeti publici. Često potpuno drukčije doživimo određene trenutke i mislim da smo s tekstom uspjeli to uprizoriti. Prema prvim reakcijama, slušateljice su se već pronašle u pjesmi jer je zapravo srž same emocije pitanje bi li to dvoje ljudi, da se ponovno nađu, uspjelo prebroditi krizu, riješiti problem, postići kompromis, pronaći pravu emociju i naći se negdje na sredini tih oprečnih stajališta i viđenja, voljeti se bolje i ostati zajedno", rekla je Franka.

Pogledaji ovo Celebrity Franka podijelila video kćeri kad je ugledala tatu Vedrana na TV-u, rastopit ćete se na ovo!

Pogledaji ovo Celebrity Franka Batelić zatražila pomoć pratitelja na Instagramu, pogledajte što ju je to dočekalo ispred ulaza!

Pogledaji ovo Celebrity Ćorluka objavio simpatičan video supruge Franke i sina Viktora, pogledajte kako se zabavljaju kod kuće

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Jadranka Kosor otkrila koja je kategorija ljudi posebno može naljutiti: ''Najčešće znamo...''

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Nives Celzijus objavila video s posebnim majicama, za sve postoji dobar razlog: ''Moja je pila top!''