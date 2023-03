Franka Batelić otkrila što sin Viktor kaže na ulogu članice žirija "Plesa sa zvijezdama", ali i tko je kriv za njene malo strože komentare

Franka Batelić jedva je dočekala povratak u ulogu članice žirija hit-showa "Ples sa zvijezdama" za koji smatra da je najljepši show na malim ekranima.

Pjevačicu Franku Batelić i u novoj sezoni hit-showa Nove TV "Ples sa zvijezdama", gledamo kao članicu žirija u kojem joj društvo prave Igor Barberić, Larisa Lipovac Navojec i Marko Ciboci.

Franka je u stilu holivudske dive zablistala već u prvoj emisiji, a nama je otkrila laskaju li joj takvi komplimenti i koliko joj je vremena uopće potrebno da se spremi za jednu emisiju.

"Hvala na komplimentima, kao jedna umorna, neispavana mama, lijepo je to čuti. Ali da, nedjeljom cijelo jedno selo ljudi treba da me se dovede u red, hehehe. Šalu na stranu, imam fantastičan tim ljudi s kojima surađujem već godinama, prvenstveno se moram zahvaliti mojoj stilistici Jasenki Tudor Bevanda, mom vizazištu Karlu Rusanu i frizerima Marku i Martinu iz Salona Franić, bez njih ne bih nedjeljom izgledala ni približno dobro", priznala je Franka.

Prva emisija je iza nas, uskoro će druga, a evo kako je ona komentira i što je se najviše dojmilo, a što možda razočaralo.

"Presretna sam da je sve napokon startalo, svi su puni pozitivne energije, puni želje, motivacije. Atmosfera je genijalna i u ovom periodu svi živimo iz nedjelje u nedjelju. I ove, kao i prošle sezone, najviše me se dojmilo to koliko ovaj show i ples kao takav mogu razveseliti ljude. I nas u studiju i one pred malim ekranima. Upravo zato tvrdim da je ovo najljepši TV show na malim ekranima", zaključila je.

A kakvi su komentari njezinih članova obitelji i prate li ju redovito u ulozi članice žirija?

"Komentar mog sina je: mama, bila ti je jako lijepa kosa, hahaha. Naravno da me prate, podržavaju, ali su i najstroži kritičari", otkrila je Franka.

Neki su već u prvoj emisiji primijetili da je možda imala malo strože komentare nego u prethodnoj sezoni. Je li to stvarno utjecaj Marka Cibocija na nju?

"Izgleda da stvarno sjedim preblizu Cibocciju", našalila se Franka.

Uloga članice žirija nije nimalo laka, jer pred njom su veliki izazovi i zadaci.

"To se zapravo nadovezuje na prethodno pitanje. Teško mi je biti strog u komentaru, ako vidim trud, rad, zalaganje, želju... Ali svaki moj malo stroži komentar je zapravo pozitivan vjetar u leđa, u želji da kandidati budu bolji i napreduju", pojasnila je Franka.

A što prvo napravi kada live emisija završi?

"Sjednem sama sa sobom par minuta i prođem kroz emisiju, premotam sve što se lijepo dogodilo. To me ispuni i razveseli. A onda jedva čekam doći doma"; priznala je.

Pitali smo Franku i bi li ikada mijenjala pjevačku karijeru za plesačku? Što misli da je teže?

"Ne bih ništa mijenjala, pogotovo jer je ples oduvijek dio mojih nastupa, tako da su spojene dvije umjetnosti koje najviše volim", zaključila je bez imalo premišljanja.

Postoji li mogućnost da ju možda jednog dana gledamo u nekom mjuziklu, i u kojem bi voljela glumiti?

"Uf, to mi je na to do listi već duže vrijeme. Uistinu bih to voljela, ali dosad mi se nisu poklopili termini i obveze", otkrila je Franka.

Franka je ostvarila i više nego uspješnu glazbenu karijeru, sretno je udata i majka dvoje prekrasne djece. Što zapravo smatra svojim najvećim životnim postignućem?

"Hmm... Možda to kako sam uspjela spojiti svoje najveće ljubavi - obiteljski i poslovni život", zaključila je.

I za kraj, atmosfera se tek zahuktava, ali što bi poručila gledateljima showa?

"Očekujte neočekivano, hahahha! Zapravo, prepustimo se ljepoti tog predivnog showa i pustimo da nas iznenađuje iz epizode u epizodu! A mi ćemo se i dalje truditi da vam bude ugodna nedjelja uz nas", poručila je Franka.