Ana Zaninović na pragu je ostvarenja skrivene želje: "Nikad nisam imala vremena i prilike tome se posvetiti!''

Ana Zaninović jedno je od naših poznatih domaćih lica koja će zaplesati u novoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama", a mi smo saznali kako se osjeća prije ulaska u novu ulogu u kojoj će se naći!

Splićanku Anu Zaninović domaća javnost poznaje kao jednu od naših najuspješnijih sportašica, a uskoro će je imati priliku vidjeti i kako se snalazi na plesnom podiju, i to u showu "Ples sa zvijezdama", u kojem će ju bodriti i sestra blizanka Lucija.

"Bolja plesačica definitivno sam ja! Možda ne bih rekla bolja, nego opuštenija, ja sam ta koja će uvijek prva krenuti na plesni podij. Što se taekwondoa tiče, tu dajem prednost Luciji. I jedna i druga imamo podjednak broj velikih medalja i uvijek smo svaku medalju slavile i doživljavale zajednički", rekla nam je Ana.

Otkrila nam je i kakva su joj očekivanja od samog showa, čiji početak s nestrpljenjem iščekuje.

"Moje je očekivanje kao bivše sportašice, naravno, pobjeda. Ples sa zvijezdama pratim odavno i uvijek je ta emisija, to jest ples bio moja skrivena želja. Volim ples i uvijek sam htjela naučiti različite plesne stilove, ali nikad nisam imala vremena i prilike posvetiti se tome. Ova emisija pruža mi da u određenom periodu savladam različite plesne stilove, što me kao sportaša i privlači, koliko u ovom kratkom vremenu, naravno, uz veliki rad mogu napredovati i pomaknuti svoje granice. Vjerujte mi, krećem baš od početka. Veselim se svemu što ima veze s plesom, veselim se što ću napokon moći naučiti plesati. Nemam neki omiljeni plesni stil, više je to free style na moj način, a 'Ples sa zvijezdama' jedina je emisija koju gledam s guštom", priznala je Ana.

Ana nam je otkrila i što smatra svojim najvećim životnim uspjehom.

"Da ste me to pitali dok sam bila sportaš, vjerojatno bi to bio neki veliki sportski uspjeh. Sada kad imam dijete svojim najvećim životnim uspjehom smatram to što sam dobila mogućnost da postanem majka jednom predivnom dječaku", kaže Ana.

Detalje privatnog života voli čuvati za sebe, ali ima li kakvih novosti na ljubavnom planu, je li uspio netko novi osvojiti njezino srce?

"Svoj privatni život nisam nikad voljela provlačiti kroz medije i voljela bih da tako ostane i dalje", tajanstvena je i dalje Ana.

Što gledatelji showa mogu očekivati od nje u novoj sezoni, čime bi ih mogla najviše iznenaditi?

"Što mogu očekivati? Pa, sve! Vidjeti plesni put osobe koja prije nije imala nikakav doticaj s plesom, naravno uz puno smijeha i zabave. Vidjeti Anu u nekom drugom izdanju, transformaciju Ane iz doboka u plesne haljinice", najavila je simpatična Ana.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Neprepoznatljivi Goran Navojec ne prestaje iznenađivati transformacijom, a potvrdio je i da ljubav s kolegicom još cvjeta!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jedna od najljepših žena svijeta golišavim fotkama u petom desetljeću začudila obožavatelje, svi se pitaju isto!