Nakon odlaska iz MasterChefa priznao je da bi sada nešto napravio drugačije: "Gledatelji moraju shvatiti..."

Nikola Kotur napustio je MasterChef kuhinju pa je za DNEVNIK.HR podijelio svoje dojmove iz showa, a priznao je i što bi promijenio da može.

U zadnjem stres testu MasterChef kuhinju napustio je 39-godišnji Nikola Kotur iz Čakovca.

Nakon odlaska iz showa za DNEVNIK.HR podijelio je svoje dojmove, a evo što misli da je presudilo njegovu ispadanju.

"Glavni i jedini razlog ispadanja iz showa je bio trenutak nepažnje i nekoncentriranosti, nesnalaženje u određenom trenutku. Iako smatram da sam odradio odlično zadatak, ipak sam prema svemu sudeći zabrljao u prekarameliziranju kroasana", kaže Nikola.



Ipak, iz showa odlazi bogatiji za jedno veliko iskustvo i s puno uspomena.

"Ovo iskustvo koje sam doživio je vrlo poučno i sretan sam da sam prisustvovao ovakvoj vrsti showa i dao mu svoj doprinos. Najteža stvar od svega u samom početku je svakako bila razdvojenost od stvarnog života, obitelji, posla i svega što nas okružuje, ne smatram da je nešto bilo najgore ili najbolje jer svjesno sam išao u show i svjesno sam znao što me otprilike čeka. U svakom pogledu najljepši trenuci su svi koje sam proživio tamo sa svojim stanarima, kolegama u kuhinji. Makar je bilo i lijepih i manje lijepih trenutaka, sve je to sastavni dio života. Ljudi i gledatelji moraju shvatiti da je to za svakoga neprirodna situacija kada iz stvarnog života dođete u situaciju da živite i radite s totalno do tog trenutka nepoznatim ljudima, da sa njima morate dijeliti sve što imate", priča.



Priznaje i kako bi, da može, nešto promijenio.

"U svakom slučaju promijenio bih pristup svemu tome i ponašao bih se prirodnije nego što sam se ponašao ispred kamera. Na žalost određene situacije koje su mi bile strane ispred kamera, definitivno su me učinili neprirodnim i ponašanje ispred kamera bih promijenio", ističe.



No svejedno mu nije žao što se prijavio u show, a otkrio nam je i planira li se vratiti.

"Niti u jednom trenutku nisam požalio što sam se prijavio u MasterChef, ali mislim da za sada nemam ambicije se prijavljivati na show", kaže Nikola.



A evo čemu ga je ovo iskustvo naučilo.



"Najviše smo učili u stres testovima kada smo radili replike gostujućih šefova, što je meni u određenim trenucima bilo vrlo interesantno i stres test mi nije stvarao pritisak jer sam ga zaista volio zbog toga. Učili smo i jedni od drugih unutar slobodnog vremena. Napredovao sam u svakom slučaju u kulinarskom smislu i zainteresirao me dovoljno da nastavim iz hobija se baviti kulinarstvom. Što se tiče ponosa , moram reći da nisam pokazao sve ono što zapravo znam, ali jednostavno stvar je trenutka i dana i namirnica s kojim smo kuhali. Tjedan u kojemu smo kuhali slastice je za mene najljepši i obožavao sam ga iako sam u tom tjednu i ispao iz showa", govori.

Što se tiče ostalih kandidata, priznaje da se nije zbližio sa svima, ali je svejedno stekao brojna nova prijateljstva.

"Kao što sam i rekao, vrlo je neprirodno odjednom živjeti sa 20 nepoznatih ljudi, karaktera, navika i svih životnih situacija. Naravno da sam se zbližio malo više sa određenim ljudima, Leo, Marko, Ivica, Lucija D., Anita, Ivana, Jelica, Mevka, Emina, Andrea, Maja J. i nekako smo si odgovarali i družili se međusobno. Da mi je netko išao na živce sigurno u nekim situacijama je, kao i ja njima", iskren je Nikola.



Ne krije ni tko su mu favoriti u showu.

"Imam favorita za pobjedu i to dva, to su Leo i Lora", kaže.

A što misli o članovima žirija?

"Žiri je izvrstan i profesionalan, moj mentor Melkior je u malo stroži, no to je njegov princip kojeg odobravam. Naravno da mi je moj mentor najdraži, ali i Damir i Stjepan su vrlo profesionalni i korektni u svom poslu. Nisam strepio od ničijih komentara jer sam u svakom trenutku bio svjestan svojih pogrešaka i vrlina", govori.



Što se tiče anegdota iz kamera, kaže da su se provlačile kroz cijeli show, ali se nije mogao sjetiti nečega što bi izdvojio.

Inače, kod Nikola zanimanje za kuhanje pokazuje od malih nogu, a u show se prijavio sam.



"Ljubav prema kuhanju se rodila još od osnovne škole kada je to bilo zanimljivo sa majkom i bakom kuhati i raditi nered po kuhinji. Naime ja sam završio ugostiteljsku školu prije točno 22 godine i mogu reći da kuhinja u to vrijeme i danas kuhinja nemaju veze jedno s drugim i da je ovo bila jedna velika škola i ljubav", ističe.

Nikola je predsjednik gradske zajednice za kulturu u gradu Čakovcu i predsjednik je najveće kulturno umjetničke udruge na području grada Čakovca, a s folklorom je bio na nekoliko kontinenata - prešao je cijelu Europu, Južnu Ameriku, pa je i probao razna egzotična jela kao što je zmijska juha, klokan, krokodil, gušter, crve, cvrčke... Zanimalo nas je što mu je od toga bilo najukusnije i ima li nešto što više nikada ne bi pojeo.



"Ja sam veliki ljubitelj dobre hrane, nije mi strano probati sve što mi se ponudi, ono što sam probao do sad to bih i ponovio, sve je ukusno na svoj način", kaže.

A za sve koji se tek planiraju prijaviti u MasterChef, Nikola ima i nekoliko vrijednih savjeta.

"Dragi budući kandidati, ako se budete prijavljivali, prvo i osnovno prijavite se jer to volite, prije ulaska se dobro pripremite, budite svoji i prirodni i ne pokazujte puno emocije u kuhinji jer jedan jedini cilj imate, biti svoji, pošteni i pobijediti", poručuje.

