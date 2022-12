Omiljeni Prljavci nakon izazovne godine imaju se čemu radovati: "Nadamo se da takvih iskušenja više neće biti!"

Prljavo kazalište nastupit će na 17. humanitarnom koncertu "Želim život" Zaklade Ana Rukavina, koji će se održati 17. prosinca na Novoj TV, a uoči toga je Mladen Bodalec za DNEVNIK.hr otkrio koliko im znači sudjelovanje u ovoj akciji, kakav su repertoar pripremili, a dotaknuli smo se i godine na izmaku, koja je za bend bila izazovna.

Nova TV i Zaklada Ana Rukavina i ovog prosinca donose tradicionalni božićni koncert "Želim život", čije će se 17. izdanje održati u subotu 17. prosinca 2022. Gledatelji pred malim ekranima moći će uživat u najljepšim pjesmama eminentnih domaćih glazbenih imena.

Među izvođačima je i naš kultni bend Prljavo kazalište, a Mladen Bodalec uoči koncerta nam je otkrio što za njih znači sudjelovanje u ovoj humanitarnoj akciji, kojoj su se i prije rado odazivali.

"Sve humanitarne akcije, svi dobrotvorni događaji i oni koji skreću pozornost na neke opće društvene stvari i gdje čovjek može pridonijeti nekom dobru, naš bend vesele. Nebrojeno smo se puta odazivali na takve akcije i to je najmanje što čovjek može pjesmom, teškim radom ili novcem pridonijeti, da se podigne svijest o nekom dobru na ovom svijetu. Svaka humanitarna akcija ima i svoj razlog i mi se rado odazivamo tome", kazao je Bodalec za DNEVNIK.hr.

"U nekoliko navrata smo sudjelovali kada se to odvijalo uživo na Trgu bana Jelačića", prisjetio se te je istaknuo kako je Zaklada Ana Rukavina hvalevrijedan projekt.

Zanimalo nas je i kakav su repertoar Prljavci pripremili za koncert.

"Pripremili smo neke pjesme za koje smo mislili da bi bile dobre, odsvirat ćemo jedno 4-5 pjesama i to je to", nije puno htio otkrivati, a na pitanje hoće li svirati hitove, odgovorio je: "Manje-više da, ili nešto što nam se čini da je baš prigodno."

S drugim izvođačima na koncertu, Miroslavom Škorom i Gibonnijem, nisu pripremili ništa zajedničko, no veseli ih što će s njima dijeliti pozornicu.

"Ja sam s Gibonnijem surađivao na pjesmi 'Dvije duše', a zadnji bliski susret imali smo na pozornici u Zürichu. Ugodno prijateljstvo i nadam se da će tako biti i ovaj put", kazao je Bodalec.

Prljavci su nedavno najavili i novi album, a evo što smo još doznali o tome.

"Mi smo u studiju, snimamo, više od pola posla je obavljeno. Hoće li to biti objavljeno u formi albuma ili će izlaziti pjesma po pjesmu kao singl, to ćemo još vidjeti, ali nas veseli što smo nakon 10-ak godina ponovno u studiju i što će neke pjesme ugledati svjetlo dana nakon dugo vremena. To je sve na tragu dobro znanog rukopisa Prljavog kazališta, prema tome svijetu kakav vidimo 2022. godine, i mislim da će naši poklonici biti obradovani, a nastojat ćemo steći naklonost i onih koji to nisu", nada se Bodalec.

Upitali smo ga i ima li kraja Prljavcima koji su već nekoliko desetljeća vladaju našom glazbenom scenom i popularnost im samo raste.

"Nije pretjerano pametno zagledavati u budućnost, ali mi znamo da smo odabrali to kao životni put i, za razliku od sportaša koji uvijek u nekim ranijim razdobljima moraju objesiti kopačke o klin, mi imamo taj privilegij sudeći i prema nekim stranim uzorima, primjerice The Rolling Stonesima, da se možemo gotovo doživotno baviti time što volimo i nema veće sreće i blagodati. I samo želimo da to potraje što duže može biti", kaže Bodalec.

U godini na izmaku Prljavo kazalište neko je vrijeme moralo nastupati pod drugim imenom zbog problema unutar benda, no to je sada iza njih.

"Ova godina nakon pandemije, pa onda s tim nekakvim previranjima unutar benda, sve je to bilo izazov, ali mi smo se vrlo brzo konsolidirali. Prije svega, ova je godina donijela olakšanje za našu branšu, mislim na glazbu, koja je među zadnjima nakon pandemije kročila na scenu. Već se i sport igrao bez gledatelja i sve je počelo raditi, turizam je počeo i samo nikako da koncertni događaji zažive, oni su među zadnjima. Naravno da nas to sve veseli, a ove poteškoće koje smo imali smo u 6. mjesecu već smo riješili i održali prvi koncertni nastup. Bilo je dosta koncerata, što nas je najviše veselilo jer bend je najradosniji kad je na pozornici. Dalje je sve bilo dobro i nadamo se da takvih iskušenja više neće biti", govori nam Mladen.

U novoj 2023. godini Prljavci se svakako imaju čemu veseliti.

"Nove pjesme, promocije albuma, sve nas to veseli. Ali i ovih 10 godina imali smo tu sreću jer se u rock and rollu minuli rad dosta osjeti, Prljavo kazalište dolaze pogledati sve generacije. Ima tih 15-20 pjesama bez kojih se ne možemo popet na pozornicu jer bi netko bio razočaran, poput "Crno-bijeli svijet" i "Mi plešemo", sve što čini sve najbolje iz raznoraznih faza benda mi moramo izvesti. Ali uvijek je prilika i da se izvedu neke pjesme koje publika ne zna, i to je naš život, i tako iz dana u dan", priča Bodalec.

Na kraju je našim čitateljima uputio i lijepe želje za nadolazeću godinu.

"Skoro je kraj godine i koristim ovu priliku da poželim ljudima u narednoj godini puno sreće i zdravlja, da nas sva ta iskušenja mimoiđu, i ovaj nemilosrdni rat koji samo traje, da se to sve riješi i da budemo okruženi ljepšim svijetom oko nas!" poručio je Mladen Bodalec iz Prljavog kazališta.

Koncert će započeti u 20:15 minuta, a istovremeno će se prikazivati na Novoj TV, portalu DNEVNIK.hr te na društvenim mrežama Nove TV.

Božićni koncert vrhunac je humanitarne akcije "Želim život", no građani svoj doprinos mogu dati tijekom cijelog prosinca pozivom na broj 060 9000 te tako donirati 5,00 kn, odnosno 0,66 eura + PDV. Glavni je cilj akcije osigurati sredstva za daljnje prikupljanje uzoraka za Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica te usavršavanje mladih liječnika i medicinskih sestara, kao i financiranje projekata kojima je svrha istraživanje novih mogućnosti liječenja malignih bolesti.

Podržite humanitarnu akciju "Želim život" već danas.

