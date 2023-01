Inspirativna priča naše sportašice koja je zbog bolesti ostala bez noge: "Želim pokazati ljudima da ne postoje nemoguće stvari!"

Maja Drobnjaković nastavila se baviti sportom i nakon što je 2017. godine ostala bez potkoljenice, a sada ćemo je gledati kao natjecateljicu showa "Ples sa zvijezdama".

Naša inspirativna sportašica Maja Drobnjaković natjecat će se u novoj sezoni "Plesa sa zvijezdama".

Svoje plesne sposobnosti pokazala je u prošloj sezoni showa, kada se pridružila Marku Mrkiću i Jeleni Perić u posebnoj epizodi, a ni tada, kao ni sada, nije očekivala poziv u show.

"Nastupila sam prošle sezone kao gost Jeleni i Marku u trio plesu. Taj je poziv došao zaista iznenada i nisam ni uspjela razmisliti, već smo imali live u studiju. Gurnuli su me u vatru, ali mi je zapravo jako drago jer je ipak to jedno veliko iskustvo. Da sam imala vremena razmišljati, možda ne bih ni pristala. Definitivno me iznenadio i poziv za sudjelovanje u showu ove sezone, ali zbog iskustva u prošloj sezoni pristala sam i ovaj put bez razmišljanja, ali s velikim oduševljenjem", ispričala je Maja za DNEVNIK.hr.

Marka je već poznavala od ranije, pa nas je zanimalo i bi li voljela da joj upravo on sada bude mentor i partner.



"Marka znam iz Udruge amputiranih osoba Grada Zagreba i Zagrebačke županije, s kojom njegova plesna škola surađuje i članovima Udruge jednom tjedno održava satove plesa. To su osnove najjednostavnijih plesova, ali je u svemu tome najbitnija volja i pozitivna energija polaznika, koja nikako ne nedostaje. S obzirom na to da je Marko glavni krivac što sam počela plesati, bilo bi mi drago kad bi mi bio partner u ovoj sezoni, ali isto tako sam sigurna da će stručni tim PSZ-a složiti najbolju kombinaciju parova. Svi mentori su profesionalci, tako da uopće nemam problema s tim da me spoje s bilo kojim drugim partnerom", kaže Maja.

S obzirom na to da se već pokazala kao odlična plesačica, upitali smo je i smatra li da je zbog svojeg iskustva u prednosti nad ostalim kandidatima.

"Nastup u prošloj sezoni dao mi je priliku da vidim kako to sve izgleda, ali ne smatram to nekom prednošću nad ostalim kandidatima. Već nakon prve emisije svi ćemo biti gotovo istog iskustva. Ples s protezom dosta je zahtjevan jer stopalo nije uopće fleksibilno, a i koljeno je u protezi dosta ograničenih kretnji, tako da neke elemente sigurno neću moći izvesti ili bar ne onoliko dobro kako bih otplesala sa svojom pravom nogom. Plesovi i plesni koraci koje učimo u Udruzi puno su jednostavniji od svega ovog što me sada čeka, tako da ćemo tek vidjeti kako će to proteza podnijeti. U svakom slučaju, veselim se periodu koji je ispred mene", govori Maja, koja je zbog zloćudne bolesti 2017. godine ostala bez potkoljenice, no to je nije spriječilo da se nastavi dalje baviti sportom.

Svojim primjerom svakodnevno inspirira mnoge, a to joj je i jedan od glavnih motiva za sudjelovanje u "Plesu sa zvijezdama".

"Pobjeda sama po sebi mi nije glavni cilj. Puno mi je bitnije sve ono što će se događati do trenutka, odnosno emisije u kojoj ćemo ispasti. U cilju mi je dati svoj maksimum i svladati sve izazove i zadatke koji će mi biti postavljeni na najbolji mogući način. S obzirom na to da mi je puno ljudi reklo da sam ih inspirirala nakon sudjelovanja u prošloj sezoni, voljela bih kad bi se ta inspiracija nastavila i dalje. Svaki dan u životu je poseban i bitan i želim pokazati ljudima da ne postoje nemoguće stvari, sve se može ostvariti ako si pozitivan i dovoljno uporan. Ako jednu osobu motiviram na pozitivnu promjenu, cilj je ostvaren!" ističe.



Zanimalo nas je i odakle Maja crpi motivaciju i vječiti optimizam te ima li po tom pitanju možda i neke savjete za naše čitatelje.

"U svakoj situaciji nastojim pronaći nešto pozitivno. Kroz bolest i amputaciju sam naučila da se u pet minuta može promijeniti tijek života i koliko god to zvučalo kao klišej, zaista nastojim biti zahvalna na svakom novom danu, a samim time i na novoj prilici. Bavljenje sportom pomaže mi da se osjećam bolje tjelesno, a samim time sam i zadovoljnija, tako da je to jedan začarani krug", priča Maja.

Prije nekoliko godina pisalo se i kako je jedina žena u Hrvatskoj koja trči s amputiranom nogom, a je li se u međuvremenu ta situacija promijenila?

"Nažalost, mislim da se to nije promijenilo. Vjerujem da kod određenog broja žena nedostaje motivacije, no sigurna sam da su financije glavni razlog zašto nema više trkača i trkačica amputiraca. Često kažem da je bavljenje sportom za amputirce luksuz jer za jednu od najjeftinijih aktivnosti kao što je trčanje, koje ima najjednostavnije i najprirodnije kretnje, mi moramo izdvojiti i po 50-ak tisuća kuna vlastitih sredstava jer je za takvu kretnju potrebna posebna proteza", naglašava.

Maja je ostvarila brojne sportske uspjehe kojima se itekako može ponositi, no nešto joj je ipak bitnije od svega toga.

"Svaki period u životu nosi nešto što bih mogla izdvojiti, ali sin je svakako moj najvažniji životni uspjeh i ponos. Od sportskih uspjeha eventualno bih mogla izdvojiti sudjelovanje na utrci Wings for Life u Zadru 2019. godine, u kojoj sam pretrčala 10 km s protezom. Bilo mi je teško, ali imala sam neizmjerno puno motiva, tako da je samim time taj uspjeh slađi", kaže.

S obzirom na to da se bavi raznim sportskim aktivnostima, zanimalo nas je bi li ples svrstala među one teže ili lakše.

"Ples je neusporediv s bilo kojom drugom aktivnosti i definitivno je najzabavniji!" ističe Maja.



Unatoč svemu što je postigla, ostala je skromna, pa nam je na pitanje bi li se sama nečim htjela pohvaliti odgovorila ovako:

"Nemoj se hvaliti sam, nek' te drugi hvale! Često se sjetim te izreke, tako da se sama nemam čime pohvaliti, a ako napravim nešto bitno za društvo i zajednicu, ljudi to prepoznaju i imaju potrebu istaknuti, što je samo po sebi potvrda i pohvala."

Nakon uspješne sezone prošlog proljeća i nadolazeća proljetna shema u 2023. bit će u znaku vrhunske zabave i plesa, najavljuju iz produkcije zabavnog programa Nove TV. Naime, već su počele prve pripreme za novu sezonu hit-showa ''Ples sa zvijezdama''.

Najveći plesni show okupit će najjače hrvatske zvijezde i vrhunske profesionalne plesače, koji će plesnim ritmom ući u domove brojnih gledatelja, u još jednoj spektakularnoj sezoni popularnog showa. Svi oni prenijet će nam dio sebe na plesnom podiju u uzbudljivim i zabavnim emisijama uživo iz novog studija Nove TV.

Plesne nastupe, kreativne i zabavne koreografije i zapravo prave plesne priče ocjenjivat će dobro poznati i već uigrani žiri - Marko Ciboci, Franka Batelić, Igor Barberić i Larisa Lipovac Navojec. Titulu pobjednika prošle sezone ponijeli su Pedro Soltz i Valentina Walme, dok su sezonu prije svojim plesom najviše očarali Slavko Sobin i Gabriela Pilić.

Plesni spektakl oko sebe okuplja brojne televizijske profesionalce; osim kandidata i žirija za jedinstveni vizualni doživljaj zaslužni su sektori kostima i šminke, rekviziteri te svi ostali članovi mnogobrojne produkcije showa. Još pamtimo najsjajnije kostime, jedinstvene kreacije, očaravajuće scenografije te glamuroznu atmosferu i glazbeni ugođaj proteklih sezona, a produkcija Nove TV pobrinut će se da nas ove godine jedinstvenim plesnim točkama i emotivnim pričama očara još više.

Pretprodukcija je u punom jeku, s nestrpljenjem se iščekuju i ostali detalji showa koji će i ovog proljeća zasigurno okupiti čitave obitelji ispred TV ekrana.