Lora nije ni sanjala da će biti u finalu MasterChefa: "Ovo ću pamtiti kao jedno od najljepših životnih iskustava, a bilo je teško nositi se sa situacijama koje sam smatrala nepravednima"

Lori Cepetić pobjeda u showu MasterChef izmakla je za dlaku, a nakon napetog finala svoje dojmove iz showa podijelila je s nama.

Lora Cepetić dogurala je do finala showa MasterChef, no pobjedu je ipak odnijela Maja Šabić.

Nakon završetka showa, Lora nam je otkrila je li očekivala da će pobijediti i podijelila je svoje dojmove iz showa.

"Nisam mogla ni sanjati da ću dogurati ovako daleko u MasterChefu. Svaki dan je bio borba za sebe, i trudila sam se ići dan po dan, pa kako ispadne, ispadne. Pobjeda nikada za mene nije bila motiv, dapače. Moj glavni cilj je bio dogurati što dalje da upijem cijelo iskustvo, i da pritom poradim na sebi, svojim strahovima i nesigurnostima", kaže, a evo kako komentira Majinu pobjedu:

"Smatram da je Maja uistinu zasluženo pobijedila, svaka joj čast. Ima ekstremno jaki fokus i hladnu glavu, prekrasno radi i to je nešto što me kod nje uvijek inspiriralo."

Iako joj je pobjeda izmakla za dlaku, Lora je sretna što je sudjelovala u MasterChefu, no priznaje i da je bilo teških trenutaka.

"Ovo ću definitivno pamtiti kao jedno od najljepših životnih iskustava, koje mi je pružilo prekrasne uspomene, znanje, predivne ljude i još štošta toga. Dosta mi je teško bilo nositi se sa situacijama za koje sam smatrala da su nepravedne, nekako sam uvijek pokušavala biti iskrena spram sebe i ostalih. Pamtit ću sva kuhanja u villi za vrijeme vikenda, druženja, smiješne zgode s radnih jedinica, timske izazove. Teško da ću išta od ovog iskustva ustvari zaboraviti, jer mi se utisnulo u život" , ističe Lora.

A bi li se opet prijavila u MasterChef?

"Definitivno se neću prijaviti opet, dobila sam i više nego sto sam očekivala iz ovog iskustva", kaže.

Smatra i da je puno toga naučila i ponosna je na sebe jer je puno riskirala, iako se, priznaje, jednog svojeg jela srami.

"U principu sam radila stvari koje doma skoro nikada nisam, i trudila se riskirati i igrati se sa namirnicama koje su mi bile nove i uzbudljive. Najponosnija sam ustvari na svoje jelo s malim sarmicama, a sramim se definitivno 'slanog' deserta", iskrena je Lora.

U showu je stekla i nova prijateljstva.

"Najviše sam se zbližila sa Majom Š., Mateom, Lucijom K., Lukom Marinom i Lukom Piasevoli, Markom, i Afrikom. Mislim da je nemoguće biti blizak sa 20 ljudi u isto vrijeme, i da je normalno da se neki ljudi ne slažu", ističe, no dodaje i kako je atmosfera u kući uvijek bila super.

"Koliko god da smo znali biti iscrpljeni, umorni, ili strgani nekako bi se na kraju dana uvijek smijali i družili zajedno, što je svima vjerujem puno pomoglo da lakše sve podnesemo. Jako puno smo učili, kuhali, i zbilja pokušavali izvući najbolje iz situacije u kojoj smo bili bez mobitela, interneta i svega što bi inače čovjeku popunilo dan", priča.

O žiriju ima za reći samo sve najbolje, a priznala nam je i tko joj je najdraži član.

"Žiri nam je super super, zapravo smo ih se manje više svi na početku bojali, to jest, što se mene osobno tiče imam iznimno veliko strahopoštovanje spram tih ljudi, jer smatram da su krvavo radili da bi bili na pozicijama na kojima jesu, te da zbilja svo troje imaju ekstremno puno znanja i iskustva u gastronomiji. Nekako me uvijek bilo malo strah za Melkiorove komentare, jer bih se znala sledit kad bi me pogledao onako upečatljivo, a Damir mi je nekako najdraži radi pristupa koji ima", govori Lora.

Kaže i kako je zadovoljna načinom na koji se predstavila u showu, kao i njezini najbliži, a evo kakvi su joj planovi za dalje.

"Planovi za dalje su da se ide kuhati, definitivno se vidim u profesionalnoj kuhinji, i želim se posvetiti tome da svoje snove pretvorim u realnost. Treba i dalje puno puno učiti i vježbati, ali ako čovjek radi ono što voli, ustvari se ni ne osjećate kao da radite. Veselim se zbilja svemu, mislim da je ovo tek početak za mene!" optimistična je.

Na kraju je uputila i savjet svima koji se tek planiraju prijaviti.

"Joj, moj savjet je da ljudi budu hrabri, da se naoružaju sa puno strpljenja, i da samo uče, čitaju, kuhaju i rade ono što vole. Onda su rezultati uvijek vidljivi. MasterChef je izvrsna prilika za bilo koga, da nauči ne samo o kuhanju, već o sebi i svojim mogućnostima. Toplo preporučam svima!" poručuje ovogodišnja finalistica MasterChefa Lora Cepetić.

