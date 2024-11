Čekamo vaše komentare na Majin zlatni gumb, ovako se ona opravdala: ''Ljudi moji, kad sam vidjela Bilmana...''

Japanac Ichikawa Munehiro u showu Supertalent izveo je posebnu točku zbog koje tri dana nije ništa jeo i koja se, svjestan je, možda neće svima svidjeti.

Kada se Japanac Ichikawa Munehiro pojavio na pozornici Supertalenta, nitko nije ni slutio s kakvim će se talentom predstaviti.

A ovako se predstavio prije nego što je stao na pozornicu pred žiri.

''U Japanu postoji zen meditacija. Njome i ja poput redovnika postižem duševni mir, volim da je sve uredno i mrzim sve čudno. Jako sam ozbiljna osoba, moja dobra strana je upornost. Bojim se duhova, a i moja žena je strašna, zato sam je ostavio u Japanu'', ispričao je.

''Kad sam otkrio svoj talent, pokazao sam ga svima, to defintivno nije nešto što mogu svi, jako je teško. Postoji još jedan koji to može, ali ja sam bolji od njega, moja točka ipak nije nešto što će se svima svidjeti. Jako me brine kako će to ljudi primiti, sigurno će se iznenaditi. I beskorisne stvari mogu nekoga razveseliti, zato ništa nije potpuno besmisleno'', zaključio je Japanac.

A ako ćemo iskreno, nitko nije bio spreman na ono što je prikazao svojim talentom. O čemu je riječ, vidjet ćete u našem videu.

Martina mu je brzo dala X.

''Ovo je fakat odvratno'', rekla je, a onda je Maja sve iznenadila kad mu je dala Zlatni gumb.

''Ovo nije nešto za što bih inače dala zlatni gumb, ali ljudi, kad sam vidjela Davora Bilmana, i Ichikawu, Da davoru Bilmanu prdne u glavu, nije li to vrijedno ovoga?'', pitala je Maja.

Sigurni smo da je ovo zlatni gumb o kojem će se još dugo pričati.

