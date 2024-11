Divan performans ova posebna umjetnica završila je dubokom porukom: ''Sve ste nas opčinili!''

Ukrajinska umjetnica Dariia Tymonina pokazala je tehniku slikanja koja dosad još nije viđena na pozornici Supertalenta.

''Moja umjetnost je usko povezana s mojom dušom, filozofijom i osjećajima. Nikad nisam imala oca, tek sam ga upoznala kad sam imala 17 godina. Teško mi je bilo i uvijek su me ispitivali gdje mi je otac i zašto ne živi s majkom'', započela je Dariia Tymonina svoju priču prije nego što je u showu Supertalent izvela divan performans.

'Shvatila sam da mi nedostaje očinska ljubav. Bilo je to teško razdbolje, kad sam imala 17, nazvao me otac i predložio da se sastanemo. našli smo se par puta i onda je preminuo. Uznemirilo me to jako, ali imala sam baku i mamu, a umjetnost mi je pmogla izgraditi samopouzdanje. Moja je umjetnost direktno povezana s mojim djetinjstvom. Kad stvaram. mislim da mi to pomaže da budem više samopouzdana'', zaključila je.

Njezin divan performans imao je i važnu poruku -

samopouzdanje topi moje prepreke.

''Jako mi se svidjelo, baš sam uživala. Način na koji ste radili slike, pa ih brisali, stvarali nove, a sve uz priču, wow. Sjajno, zaista'', primijetila je Maja.

''Sve ste nas opčinili svojom pričom, što je sjajno. Bilo mi je žao što je gotovo'', rekla je Martina.

Stvarno mi se svidjela poruka koju ste poslali pričom, i koju ste napisali, duboka je'', zaključio je Fabijan.

Prošla je dalje.

