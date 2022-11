Ljubavi slavne glumice i 10 godina mlađeg glazbenika došao je kraj, poznato je i što je on prvo učinio nakon prekida!

Harry Styles i Olivia Wilde prekinuli su ljubavnu vezu nakon dvije godine, a sada su procurili i detalji oko toga što im je presudilo.

Slavni glazbenik Harry Styles i glumica Olivia Wilde prekinuli su ljubavnu vezu nakon dvije godine, a on je pronašao način da ublaži tugu jer čini se kako se odlučio počastiti luksuznom jurilicom.

Pogledaj i ovo Sve za posao Utjelovit će gay policajca i snimiti scene seksa s muškarcem, škakljivi prizori mu nisu problem

28-godišnji Harry, čije se bogatstvo procjenjuje na 116 milijuna funti, viđen je kako razgledava Ferrari 812 Superfast od 260 tisuća funti u Ferrarijevom salonu na Beverly Hillsu, a s lica nije skidao široki osmijeh dok je birao novog limenog ljubimca.

Prema tvrdnjama njemu bliskog izvora, on i 38-godišnja Olivia vezu su navodno prekinuli sporazumno, no ta je vijest šokirala njihove obožavatelje.

"Harry nije nogirao Oliviju ili obrnuto. Nemoguće je imati vezu kad će on sljedeće godine biti na svim kontinentima, a Olivia ima svoj posao i svoju djecu. To je prava odluka za oboje iako su imali posebnu vezu. To je vrlo prijateljska odluka. I dalje su vrlo bliski prijatelji", izjavio je izvor za Page Six.

Nakon vijesti o prekidu oglasila se i bivša dadilja Olivijine djece koja nije krila veselje što je ljubavi došao kraj i tvrdila je da je Harry ostavio Oliviju.

"U esktazi sam od sreće što ju je nogirao kao vrući krumpir", izjavila je, a nedavno je tvrdila i da je Harry imao ljubavnu vezu sa svojom kolegicom iz filma "Ne brini draga" Florence Pugh prije nego što se skrasio s Olivijom.

O njihovoj vezi krenula su šuškanja krajem 2020. godine kada je trajalo snimanje filma, a o špekulacijama da među njima postoji nešto više znali su, doduše, samo njegovi fanovi koji ga prate u stopu. Ipak, javnost su šokirali na samu Novu godinu 2021. kada su izašle fotografije paparazza na kojima se drže za ruke na vjenčanju Harryjeva menadžera Jeffa Azofa.

Nije dugo trebalo da se vijesti prošire društvenim mrežama, a Harry je dobio negativnih komentara kao nikada do tada. Naime, većina njegovih obožavatelja protivi se vezi s Olivijom jer je 10 godina starija od njega, a također je samo tri mjeseca prije Harryja ostavila supruga Jasona Sudeikisa s kojim ima dvoje djece. Krenula su, naravno, i šuškanja kako je Olivia Jasona varala s Harryjem, a mnogima nije jasno ni kako su se spojili baš kad je on krenuo glumiti u njenom filmu pa je stoga dio obožavatelja bio uvjeren da se radi o čistom PR-u kako bi promovirali film.

Harryju je ovo bila druga dulja veza, a jedina djevojka s kojom je uspio biti romantično vezan dulje od godinu dana bila je Kendall Jenner.

