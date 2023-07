Goran Višnjić vratio se u Šibenik i otkrio razlog povratka, a pokazao je i kojeg je poznatog Hrvata posjetio ovih dana!

Goran Višnjić ovo ljeto provest će s obitelji u Šibeniku, a glavni razlog povratka je štrajk u Americi.

Glumac Goran Višnjić zbog štrajka Američkog saveza scenarista, na neko se vrijeme vratio u Hrvatsku.

Vrijeme provodi u Šibeniku uz svoju obitelj, a na Instagramu se pohvalio i kako sudjeluje na 63. Međunarodnom dječjem festivalu gdje je obožavao prisustvivati i kada je bio dijete.

"Nažalost, trenutačno je štrajk pisaca pa je doslovno cijela industrija stala. Ne događa se nigdje ništa što je pod WGA-om. I sad postoji šansa da i glumački sindikat krene u štrajk do kraja ovog tjedna ili idući pa nam slijedi razdoblje kad neće biti angažmana za nikog. I onda treba sam sebi reći 'ok, treba to vrijeme iskoristiti jer nikad ne znaš što te čeka'. Već sutra mogu dobiti novi ugovor na dvije godine i ponovno se vraćamo u Los Angeles, a tek smo se preselili u Englesku", prenosi 24 sata.

Osim toga na Instagramu je Goran otkrio i kako je s obitelji posjetio Tarika i Lejlu Filipović.

On i Tarik pozirali su nasmiješeni i zagrljeni, odjeveni u ležerne kombinacije.

"Jučer u gostima kod Tarika i Lejle Filipović", dodao je na fotografiju.

Zatim je objavio svoju prekrasnu kćer Vivien kako u naručju drži Lejlinog psa pa se našalio:

"Ukralo im psa".

Podsjetimo, u braku je s Evom Višnjić, a zajedno imaju dvoje djece, sina Vigu, kojeg im je rodila surogat-majka, te kćer Vivien, koja je posvojena 2013. godine. Višnjić ima i još jednu kćer Ivanu, koju je dobio izvan braka s Mirelom Rupić.

