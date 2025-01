Goran Bogdan o nominaciji za Oscara: ''Tek je nominacija, a sanjamo veliko!''

Goran Bogdan na konferenciji za medije otkrio je da je jako uzbuđen nakon što je film ''Čovjek koji nije mogao šutjetiti'' nominiran za Oscara.

Film Nebojše Slijepčevića ''Čovjek koji nije mogao šutjeti'' nominiran je za zlatni kipić u kategoriji najbolji kratkometražni igrani film.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Redatelj Slijepčević otkrio je da je kampanja za Oscare jako intenzivna.

"Kampanje za Oscara traju dugo, intenzivne su, i ono što je presudno, s obzirom na to da je to glasovanje, sve ovisi o tome koliko će članova akademije pogledati film. U tome je presudna podrška zajednice koju sam ja stvarno osjetio. Veliku podršku svih ljudi koji se bave filmom kod nas i vani, naših ljudi u inozemstvo", rekao je Slijepčević na konferenciji za novinare.

Dodao je i kako su neka vrlo zvučna imena dijelila njihove klipove.

"Jako sam zahvalan svima koji su pomogli da dođemo do nominacije", rekao je Slijepčević.

Goran Bogdan nije mogao skriti uzbuđenje.

''Jako sam uzbuđen, ali sam nekako i praznovjeran. Tek je nominacija, ali sanjamo veliko. Mislim da sad predstoji borba da dosegnemo do što većeg broja članova Akademije da pogledaju film. Idemo se boriti'', rekao je.

Film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" je prva nominacija hrvatskog filma za tu prestižnu nagradu od osamostaljenja Hrvatske.

Nakon što je osvojio Zlatnu palmu, Europsku filmsku nagradu za najbolji kratkometražni film i Grand Prix na Međunarodnom filmskom festivalu u Melbourneu, te je uvršten u selekciju festivala Manhattan Short, hrvatski redatelj Nebojša Slijepčević s kratkim filmom "Čovjek koji nije mogao šutjeti" ušao je i u utrku za najprestižniju svjetsku filmsku nagradu Oscar.

Uz Slijepčevićev film nominacije su osvojili i kratki filmovi "Anuja", "A Lien", "I’m Not a Robot" i "The Last Ranger".

Više o tome pročitajte OVDJE.

A gdje možete pogledati ovaj domaći film, saznajte OVDJE.

O čemu se radi u filmu, pročitajte OVDJE.

Koji Hrvati su već osvojili Oscara, pročitajte OVDJE.

A tko je sve nominiran za Oscara, pročitajte OVDJE.

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Rita Ora bez trunke Photoshopa: Paparazzi je ulovili u najmanjem mogućem bikiniju!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Sevkini fanovi u čudu komentiraju njezino do savršenstva isklesano tijelo: ''Kakva žena, Gospode Bože!''

Pogledaji ovo Celebrity Veliko slavlje u obitelji zvijezde Kumova: ''Danas je bio poseban dan za sve nas!''

Pogledaji ovo Celebrity Minea o periodu kad je imala 20 kila više: ''To je bilo strašno, ja sam se loše osjećala''

Pogledaji ovo Celebrity Ponosni redatelj našeg filma nominiranog za Oscar: ''Shvatit ću što smo napravili tek kad spakiram kofere za LA!''

Pogledaji ovo Celebrity Izrael za Eurosong šalje pjevačicu koja je preživjela masakr na festivalu

Pogledaji ovo Celebrity I Seve ima svoj stav o bojkotu trgovina koji je najavljen za ovaj petak!