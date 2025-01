Objavljene su nominacije za Oscara, evo tko se ove godine bori za prestižnu filmsku nagradu!

Nakon dvije odgode, danas su objavljene nominacije za 97. dodjelu nagrada Oscar, koja će se održati u noći s 2. na 3. ožujka.

Objavljen je cijeli popis nominacija za 97. dodjelu najprestižnije filmske nagrade Oscar, koja će se održati u noći s 2. na 3. ožujka.

Nakon što su nominacije dva puta odgođene zbog požara koji su pogodili teritorij Los Angelesa, nominirane za najbolja filmska ostvarenja pročitali su Rachel Sennott i Bowen Yang.

Najviše nominacija dobio je film "Emilia Pérez" s 13 nominacija, među kojima su i nominacije za najbolji film, redatelja, glavnu glumicu, sporednu glumicu, zvuk, montažu, film koji nije na engleskom i originalnu pjesmu (čak dvije), a najbliži su bili "Brutalist" i "Zlica" s deset nominacija.

Fanove će iznenaditi izostanak nominacija za Selenu Gomez, Pamelu Anderson, Angelinu Jolie i Daniela Craiga, dok je glumica Karla Sofia Gascon ispisala povijest postavši prva transrodna žena nominirana za najbolju glavnu glumicu.

Ono što je važan trenutak za hrvatsku kinematografiju jest da je kratkometražni film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" redatelja Nebojše Slijepčevića osvojio nominaciju u kategoriji za najbolji kratkometražni igrani film. To je prva nominacija hrvatskog filma za prestižnu nagradu od osamostaljenja Hrvatske, izvijestio je HAVC. Reakcije Nebojše Slijepčevića pročitajte OVDJE.

U nastavku je lista svih nominiranih po kategorijama.

Kategorija za najbolji film:

And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/BRQeEVSKQI — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za najbolju mušku ulogu:

The nominees for Actor in a Leading Role are... #Oscars pic.twitter.com/cRsmxtcF5M — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za najbolju žensku ulogu:

The nominees for Actress in a Leading Role are... #Oscars pic.twitter.com/dblhIv7FnO — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za najbolju sporednu mušku ulogu:

The nominees for Actor in a Supporting Role are... #Oscars pic.twitter.com/Um5Ba6mR0e — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025



Kategorija za najbolju sporednu žensku ulogu:

The nominees for Actress in a Supporting Role are... #Oscars pic.twitter.com/XgcB1WZDiY — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za najboljeg redatelja:

Kategorija za dugometražni animirani film:

These nominees are an animated bunch. Presenting the Animated Feature film nominees… #Oscars pic.twitter.com/s0gGHZT2cO — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za najbolji kratki animirani film:

Short but sweet, these are your nominees for Animated Short Film. #Oscars pic.twitter.com/msQmTPtMqc — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za adaptirani scenarij:

From page to screen... these are the nominees for Adapted Screenplay. #Oscars pic.twitter.com/8m3MTlpnBH — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za najbolji izvorni scenarij:

Word is out — these are the nominees for Original Screenplay. #Oscars pic.twitter.com/PnkeWDhmtU — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za najbolji kratkometražni igrani film:

Short on time, big on talent, here are this year's nominees for Live Action Short Film. #Oscars pic.twitter.com/Wx0TZIpUen — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za kratki dokumentarni film:

Truth-seeking on a shorter timeline. Presenting the nominees for Documentary Short Film… #Oscars pic.twitter.com/R83hx36gT8 — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za dugometražni dokumentarni film:

True story — these are your Documentary Feature nominees... #Oscars pic.twitter.com/CA44rrfPZ8 — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za najbolji film koji nije na engleskom jeziku:

Going global with this year’s nominees for International Feature Film. #Oscars pic.twitter.com/VaDWpHjiM8 — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za najbolju montažu:

Smash cut to these nominees for Film Editing… #Oscars pic.twitter.com/QTbQepLb4z — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za vizualne efekte:

Congratulations to these nominees for Visual Effects! #Oscars pic.twitter.com/3wVPX3nTMA — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za kinematografiju:

Kategorija za najbolju originalnu pjesmu:

This year's Original Song nominees are music to our ears. #Oscars pic.twitter.com/1WquDt7urH — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za najbolju filmsku glazbu:

Kategorija za najbolji zvuk:

Quiet on the set! The nominees for Sound are... #Oscars pic.twitter.com/oMPQD20LQY — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za šminku i frizuru:

Last looks are done. Here are the nominees for Makeup & Hairstyling… #Oscars pic.twitter.com/alubLsgmfc — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za kostimografiju:

These Costume Design nominees are the perfect fit. #Oscars pic.twitter.com/SoDjnOAvaQ — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Kategorija za produkcijski dizajn:

This year's nominees for Production Design perfectly set the scene. #Oscars pic.twitter.com/4CRf3Ls0GW — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Voditelj ovogodišnje ceremonije je komičar i podcaster Conan O'Brien, kojem će ovo biti prvi put da se našao u ulozi na Oscaru.