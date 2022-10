Goran Bare o sinu kojeg je dobio s pokojnom suprugom: "Ne doživljava me kao oca, nemamo nikakve odnose"

Goran Baren otkrio je da sa sinom danas nema dobar odnos, no kaže da ga je očinstvo jako promijenilo.

Glazbenik Goran Bare gostovao je u emisiji Drive by SMS Deutsch na radiju Yammat gdje je progovorio o svojem sinu.

Otkrio je da njihov odnos danas nije dobar, ali je istaknuo i da ga je očinstvo promijenilo.

"Jako sam se promijenio. Da nisam postao otac, ja ne bih sada tu sjedio i razgovarao s tobom, nego bih bio mrtav. Ja sam otišao iz selendre u Zagreb, koji je tada u regiji bio velegrad, da bih tu razvaljivao rock'n'roll. I tu sam ostao kao gastarbajter. A dijete odraste...", kazao je pa je nastavio:

"Moje dijete me ne doživljava kao oca, nemamo nikakve odnose. Žao mi je, ali mi je drago da sam ga uspio odškolovati. Drago mi je da je završio dva fakulteta, mislim da je to dovoljno. On ne traži kontakt sa mnom. Osjećam gorčinu kod njega i žao mi je zbog toga."

Priznao je i da sin ne sluša njegovu glazbu.

Dotakao se i svojeg odnosa s bivšim menadžerom Tomicom Petrovićem koji već godinama radi sa Severinom.

"Sve što je govorio bila je laž. Lagao je da me bend mrzi, da se kuje zavjera protiv mene...", tvrdi Bare.

Kazao je i da ga u 58. godini ne brine budućnost, a za kraj je poručio i da se bend Majke neće nikada okupiti.

Inače, Bare je sina dobio sa suprugom Mirjanom koja je tragično preminula 1995. godine.

