Georgina naljutila obožavatelje novim outfitom, ovako komentiraju ono čime se pohvalila: "Možeš djevojku odvesti iz sela, ali selo iz djevojke ne možeš"

Georgina Rodriguez našla se na meti kritika zbog nove odjevne kombinacije u kojoj je pozirala za društvene mreže.

Lijepa partnerica slavnog nogometaša Cristiana Ronalda, Georgina Rodriguez poznata je po tome da se voli pohvaliti svojim modnim kombinacijama i to putem profila na Instagramu gdje ima vojsku od više od 50 milijuna ljudi, no zbog one posljednje suočila se s kritikama.

Riječ je fotografijama na kojima - godišnja Georgina pozira u Guccijevu sakou, trapericama i bijelim cipelama, a uz nju je i crvena dizajnerska torbica.

"Sretnica", napisala je kratko uz objavu.

No onda su uslijedile kritike na račun modnog odabira.

"Molim te, nađi si osobnog stilista", "Možeš djevojku odvesti iz sela, ali selo iz djevojke ne možeš", "Stvarno jesi sretnica", "Ne sviđa mi se outfit", "Guccijeva djevojka iz snova", neki su od komentara koje je dobila..

Georgina je nedavno svoje obožavatelje naljutila i očiglednom promjenom na licu, točnije usnama koje više ne izgledaju prirodno.

'Što si napravila s usnama?'', ''Usne pune botoksa'', ''Zar je i ona to morala napraviti?'', bili su neki od komentara fotografija koje je objavila.

Georgina i Ronaldo u vezi su već nekoliko godina. Par zajedno ima kćeri Bellu Esmeraldu i Alanu Martin, koje su njegova biološka djeca, dok su nogometašu surogat-majke rodile još i blizance Evu i Matea te sina Cristiana Juniora. U travnju prošle godine nažalost su izgubili sina, koji je preminuo pri porodu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maja Šuput uhvatila je sinčića dok je po kući pravio nered, njegova reakcija sve je osvojila: ''Nenad! Dođi vidi što je dijete napravilo!''

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Tisuće kristalića prekrilo je nevjerojatno tijelo ove žene, a evo na koji način je sakrila bujnu stražnjicu!