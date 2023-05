Preslatki prizori Frane Ridjana s djecom i obitelji koji su mu najveća podrška: ''Najdraži cafe family, kao što vidite!''

Frano Ridjan i Gabriela Pilić u finalu showa Ples sa zvijezdama plesali su freestyle.

''Dobrodošli u najdraži cafe family kao što možete primijetiti, tu su svi ljudi koji su mi bili podrška otkad sam bio ne tako dobar plesač i dok Gabi nisam znao'', objasnio je Frano Ridjan u prilogu koji je snimio povodom finala showa ''Ples sa zvijezdama''.

''Ovih pet mjeseci je bilo intenzivno za sve nas skupa, ali da nas se pita, opet bismo to sve prošli. Ono što se definitivno promijenilo, puno više svi plešemo po kući'', otkrila je Franina supruga Lea, a jedan od Franinih sinova je u preslatkom trenutku otkrio da bi još jednom volio vidjeti tatu kako pleše jive.

''Dečki najviše pamte ocjene i žiri, omiljena uloga im je glumiti svakog člana žirija'', dodala je Franina supruga, a Franina majka ne skriva da je preponosna na svog sina.

''Znala sam da on to može i bila ih još srretnija da pobijedi. Moramo zahvaliti Gabi jer je Gabi dala jako puno truda da naš sin izraste u to što je'', zaključila je Franina majka.

A u pobjedu su sigurni i Franini prijatelji.

Da vidimo što je žiri imao reći na ovaj freestyle.

"Drago mi je kad vidim da ples može pobuditi ovakve emocije, ovo što ste danas napravili bila je kreativna kombinacija. Sve u svemu zanimljivo, kreativno, dinamično. Gabi, ti si top trenerica, Frano top učenik", pohvalila ih je Larisa Lipovac Navojec.

"Onoliko si dobar kao tvoj posljednji nastup, tako se kaže, a vaš je bio jako dobar. Nadam se da su gledatelji osjetili magiju", izjavila je Franka Batelić.

"Ples sadrži čitav niz emocija, jača osobu, a ono što je najvažnije je da emotivno i duhovno osvježava osobu, pa hvala vam na tome" zahvalio im je Marko Ciboci.

"Imao si jako dobru sezonu i jako dobro si je završio, hvala ti", dodao je Igor Barberić.

