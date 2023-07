Franka Batelić podijelila predivnu poruku koju je prerano preminuli Marko Babić uputio njenoj obitelji, njegove riječi sada posebno diraju u srce!

Franka Batelić oprostila se od Marka Babića uz fotografiju posvete koju joj je napisao u svojoj knjizi "Putovanje zvano igra".

Hrvatski arhitekt, autor bestselera i stručnjak za marketing Marko Babić preminuo je u 32. godini nakon teške borbe sa sarkomom.

Tim je povodom pjevačica Franka Batelić u pričama na svojem profilu na Instagramu objavila predivnu posvetu koju je Marko uputio njoj i njezinoj obitelji u svojoj knjizi "Putovanje zvano igra".

"Draga Franka, dragi Veki, draga Greta, dragi Viktore. Franka, ti imaš najdivniji osmijeh koji sja i iz oka. Uvijek ga nosi. Veki, inače mi ne udara na ego kada me ljudi prepoznaju, ali kada mi je Franka rekla da si me ti prepoznao, priznajem da malo je. Nadam se da se svi skupa nekad sretnemo u parku na Zelengaju. Klinci, ako vam ova knjiga ikada dođe u ruke uzmite iz nje točno ono što vam treba. Svi četvero uvijek u sebi nosite dijete i lagano koračajte ulicama grada", napisao joj je Marko, a njegove riječi sada posebno diraju u srce. Franka je uz fotografiju dodala: "Sanjar i borac do samog kraja. Mirno leti", a njezinu objavu pogledajte u našoj galeriji.

Od Marka se na društvenim mrežama opraštaju i mnogi drugi koje je dirnuo, ali i inspirirao svojom borbom za život.

Marku je sarkom dijagnosticiran 2021. godine, a nedavno mu se zdravstveno stanje pogoršalo, što je na društvenim mrežama otkrila njegova životna partnerica Tina Biloglav.

Tina je tada napisala i da su u Hrvatskoj iscrpili mogućnost liječenja te je uputila apel za pomoć pri pronalasku klinika u inozemstvu.

Marko se o povratku bolesti oglasio i sam prije dva mjeseca preko društvenih mreža, a tijekom svoje borbe s teškom bolesti nastavio je svakodnevno inspirirati i uljepšavati dane svima koji ga prate ili tek onako, svrate na njegov profil. Oko sebe je stekao prekrasnu zajednicu ljudi koji su se njegovim pobjedama veselili kao da su njihove, a onima koji se možda nalaze u sličnoj situaciji bio je i primjer kako je moguće smijati se čak i kada si bolestan.

Iza sebe je ostavio svoju voljenu Tinu, koja mu je bila životna suputnica deset godina, te njihove dvije kćerkice Lucu i Tonku.

