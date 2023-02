Ima gotovo milijun pratitelja, no on kaže da je prvenstveno suprug i otac: “Dobar je osjećaj, tko god kaže da nije, laže"

Filip Ščrbak bio je gost nove emisije Zdravlje na kvadrat u kojem je otkrio ponešto i o gotovo milijunskoj brojci pratitelja na društvenim mrežama.

Filip Ščrbak sportom se bavi gotovo cijeli život, šira javnost ga je imala prilike upoznati u showu Supertalent, na profilu na Instagramu prati ga gotovo milijun ljudi, a sada se odazvao pozivu u emisiju Zdravlje na kvadrat.

Filip je prvenstveno suprug i otac. On i supruga Ines često treniraju i paze na zdravlje i fizičku kondiciju u što uključuju i svoje sinove. Iako je do nedavno bio pripadnik vojnih snaga RH njegova karijera je završila nakon osam godina, a Filip se okrenuo privatnom biznisu.

“U vojsci sam bio osam godina i kako je sve to krenulo, imao sam ambicije za više, vidio sam da u tome ima perspektive i odlučio se baš posvetiti tome i nakon pola godine kako sam izašao iz vojske imam svoju teretanu”, otkrio je Filip.

Tko želi biti vojnik, mora biti fizički spreman. Ako nije takav, nije spreman za vojsku dodaje Filip. Od drugih se izdvojio vježbanjem i snagom, a onda je na nagovor kolega vojnika otvorio profile na društvenim mrežama na kojima ima vojsku pratitelja.

“Dobar je osjećaj. Tko god kaže da nije, laže. Dobar je osjećaj kad te ljudi na ulici vide, prepoznaju, stvarno je dobar osjećaj. To je postao veliki broj i sad već imaš odgovornost da ne plasiraš neku glupost jer ima dosta klinaca koji me prate, i ako ja napravim neku glupost onda će i oni to kopirati", zaključio je.

Svjestan je svoje snage na društvenim mrežama, ali isto tako želi biti dobar primjer jer zna da to gledaju i njegova djeca, a pravilan odgoj dvojice sinova mu je itekako bitan! On je, kao mali trenirao gimnastiku.

“Upisali su me na gimnastiku i to sam trenirao nekih 5-6 godina. Nisam baš htio. Klinci se drugi igraju na ulici, a ja trening idem. Znam da sam plakao na treningu. Trener te isteže, skače po tebi. Nije bilo jednostavno. Onda sam počeo kajak trenirati na mirnim vodama, bio sam prvak Hrvatske 2005. godine, e onda sam

došao u vojsku i počeo sam bildati, znaš one šeme svi idemo u teretanu malo se napucati", prisjetio se Filip.

Od malih nogu bavio se sportom i htio je biti policajac ili vojnik, a san mu se i ispunio. Osim što je vukao automobile rukama, najteži izazov mu je bio kad je odradio 32 tisuće sklekova u 30 dana. Sada vježba dva puta na dan. Jutarnji trening – kardio i marince, a popodnevni trening traje oko tri sata i to je Street Workout.

Filip je otkrio i što čovjek treba napraviti da izgleda tako kao on.



“Pa ništa specijalno. Treba puno trenirati i dobro jesti, i to je to. Ja sam na fastingu. Znači 16 sati ne jedem, 8 sati jedem. Meni je tek prvi obrok oko 2 sata. Prvi obrok mi budu većinom zobene pahuljice ili jaja. Drugi obrok mi budu jedno od tog dvoje i za večeru je neko meso s povrćem rižom i to vrtim svaki dan isto", kaže Filip.

I ono što su mnogi od vas sigurno već pomislili gledajući Filipa, a on je to stotinu puta demantirao. Koristi sigurno steroide, ili neku drugu kemiju kako bi izgledao upravo ovako?

“Na dnevnoj bazi se susrećem s time, što preko portala, što preko društvenih mreža, što komentare kad stavim video… On je na steroidima, on je ovo, on je ono… Ali ljudi zapravo ne razumiju koliko se ja odričem i koliko je tu godina truda. Ja sad imam 28 godina. S pet sam počeo vježbati. 23 godine sam ja u sportu, i svaki dan pazim što jedem i svaki dan sam po špagi", pojasnio je.

Za njega je život - obitelj i sport, i tu sve staje! Nije ljubitelj izlazaka, velikih feštanja, i sve što radi sa svojim tijelom radi isključivo zbog sebe, ne zbog drugih, dodaje!

“Zdravlje je odlično! Za sad je sve dobro. Ozljeda nisam imao. Nekad se zna neka tetivica upaliti od tih milijun zgibova, a generalno je sve super”, kaže Filip.

Otkrio je i tko mu se više upucava muškarci ili žene i kakve poruke dobiva putem društvenih mreža.

“Upucava? Pa iskreno muškarci, a ljudi me preko društvenih mreža najčešće ispituju kako dobiti pločice, trbušnjake", kaže Filip.

Dodaje kako ga je vojska podigla i izgradila da postane muškarac te mu pomogla da dobije samopouzdanje. Uz to, kaže, kako će do kraja svog života biti vojnik u srcu, a Domovina uvijek može računati na njega ako zatreba.

A što kažu njegovi kolege iz vojske na sve ovo čime se on bavi?

“Pa ništa, čujem se s nekima redovito. Popijemo cugu, kavu i kažu da su sretni radi mene”, otkriva Filip.

I što na koncu dodati! Upoznali smo jednog skromnog, običnog, dragog, mladog čovjeka, punog optimizma, ali toliko zrelog! Dodaje da život shvaća kao poglavlja! Jedno je iza njega, drugo je tu. Obitelj, privatni posao. Ne gubi optimizam zbog potresa na Banovini. Naime, Filip je iz Petrinje.

“Pa nama se, hvala Bogu nije ništa dogodilo. Malo kuća, klasika, pao dimnjak, i to. Ali evo dobro je! Malo zdrma nešto, ali dobro je, nije loše. Navikli smo se, gradi se lagano. Bit će dobro", zaključio je optimistično.