Eva Longoria pozirala u badiću s izrezima i dekolteom do pupka, zna se i u čemu se krije tajna njezina savršenstva

Eva Longoria pozirala je u badiću s izrezima pa pokazala tijelo i rezultate vježbanja kojemu je posvećena nakon borbe s viškom kilograma.

Američka glumica i zvijezda serije "Kućanice" Eva Longoria pokazala je zavidnu figuru i top-formu u kupaćem kostimu dubokih izreza dok je pozirala za novu fotografiju za Instagram.

Svi se slažu da 47-godišnja Eva izgleda senzacionalno i nikad bolje dok ponosno pokazuje rezultate marljivog vježbanja i duboki dekolte do pupka s kakvim je već dugo nismo vidjeli.

"Netko spreman za ljeto?" napisala je uz objavu.

"S takvim tijelom smo spremni", "Ovo je san snova", "Oduzela si mi dah", "O, Bože, kakvo tijelo", "Predivno izgledaš", "Prekrasna i zgodna", "Jako seksi tijelo", "Savršena fotografija", "Sviđaju mi se tvoje obline", poručili su joj obožavatelji.

Glumica veliku pažnju posvećuje odlasku u teretanu i upravo se zbog toga i može pohvaliti tako savršenim tijelom. Izaziva oduševljenje svojih obožavatelja gdje god da se pojavi, i to nakon što se dugo borila s viškom kilograma, sve dok jednog dana nije tome odlučila stati na kraj. Posvetila se fitnesu i to joj se očigledno itekako isplatilo.

Eva je posljednjih nekoliko godina najviše posvećena obiteljskom životu i brizi o sinu Santiagu Enriqueu, kojeg je dobila s 54-godišnjim Joseom Bastonom, s kojim se 2016. godine vjenčala u Meksiku.

S njim je pronašla sreću nakon kraha braka s košarkašem Tonyjem Parkerom. Njihov su razlaz uzrokovale njegove brojne prevare, a posljednja afera dokrajčila je ljubav među njima. Naime, glumica je pronašla poruke koje je Tony slao Erin Barry, supruzi njegova suigrača Brenta Barryja. Kako su pisali američki mediji, Parker i Longoria družili su se sa supružnicima, a Parker očito nije mogao odoljeti Brentovoj ženi i skandal je doveo do razvoda dvaju parova.

Prilikom rastave navela je da su razlog nepomirljive razlike, no svima je bilo jasno što se zapravo dogodilo. Eva je svojedobno rekla da joj je to narušilo samopouzdanje, no čini se da ga je uspjela vratiti.

