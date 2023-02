Nekad se skrivala iza široke odjeće, a danas ponosno pozira u bikiniju i pokazuje rezultate nove odluke

Eva Longoria objavila je fotografiju u bikiniju i izazvala lavinu komentara svojih obožavatelja koji joj se dive.

Američka glumica Eva Longoria oduzela je dah svojim obožavateljima i to svojom novom fotografijom koju je s njima podijelila na profilu na Instagramu.

47-godišnja Eva na fotografiji pozira u bikiniju i ponosno pokazuje zavidnu liniju, ali i prirodno lice bez šminke, zbog čega je dobila niz komplimenata i pohvala.

"Nedostaje li još nekome ljetno sunce?", napisala je Eva uz fotografiju.

"Tijelo gori", "Zgodna si", "Molim te, više fotki u bikiniju", "Pozovi me na svoj brod", "Prekrasna si", "Boginja", "Jako seksi", "Wow, kakvo lijepo iznenađenje", poručili su joj u komentarima.

Glumica je dosad već nekoliko puta pokazala da se ne srami pokazati svoje lice bez šminke, a veliku pažnju posvećuje odlasku u teretanu zbog koje se i može pohvaliti ovako savršenim tijelom. Izaziva oduševljenje svojih obožavatelja gdje god da se pojavi i to nakon što se dugo borila s viškom kilograma, sve dok jednog dana nije tome odlučila stati na kraj. Posvetila se fitnessu, što joj se očigledno itekako isplatilo.

Eva je posljednjih nekoliko godina najviše posvećena obiteljskom životu i brizi o sinu Santiagu Enriqueu, kojeg je dobila s 54-godišnjim Joseom Bastonom, s kojim se 2016. godine vjenčala u Meksiku.

S njim je pronašla sreću nakon kraha braka s košarkašem Tonyjem Parkerom. Njihov razlaz su uzrokovale njegove brojne prevare, a zadnja afera je dokrajčila ljubav među njima. Naime, glumica je pronašla poruke koje je Tony slao Erin Barry, supruzi njegovog suigrača Brenta Barryja. Kako su pisali američki mediji, Parker i Longoria su se družili sa supružnicima, a Parker očito nije mogao odoljeti Brentovoj ženi i skandal je doveo do razvoda dva para.

Glumica je prilikom rastave navela da su razlog nepomirljive razlike, no svima je bilo jasno što se zapravo dogodilo. Eva je svojedobno rekla da joj je to narušilo samopozdanje, no čini se da ga je itekako uspjela vratiti.

