Ella Dvornik otkrila pokoji detalj iz privatnog života i o odnosu sa suprugom: ''Nije uvijek jednostavno...''

Ella Dvornik za portal Azra.ba otvoreno je ispričala kako se nosi s poslovnim izazovima, ali i događajima u svom privatnom životu.

Influencerica Ella Dvornik za portal Azra.ba ispričala je sve o odnosu sa suprugom Charlesom, koji se zbog ljubavi s njom preselio iz Londona u Zagreb, ali i o novim poslovnim izazovima.

"Biti influencer današnjeg doba posao je kao i svaki drugi. Zvuči egzotično, ali moja je jedina super moć bila što sam znala unovčiti svoj način života i komuniciranja. Bavim se marketingom, a sebe koristim kao glavnog aktera svih kampanja", otvoreno je rekla Ella u početku razgovora.

Iako se okušala u mnogim sektorima, ipak se pronašla kao influencerica, a otkrila je i zašto...

"Dogodilo se prirodno, samo od sebe. Nisam to planirala, pa mi nije ni radilo stres. Bilo je i težih i boljih trenutaka, ali zadržavaju me te promjene koje se događaju, novi trendovi koji se javljaju, užasno mi je to zanimljivo i volim biti dio toga."

Koja je prednost, a koja mana ovoga zanimanja?

"Najveća je prednost sigurno to što u mom slučaju doslovno zarađujem od toga da živim. Mana je to što kad jednom odeš u javnost, vrlo je teško vratiti privatnost. A privatnost, ipak, svi trebamo. Nekad i ja poželim raditi nešto bez straha da će me netko osuditi, što je, recimo, luksuz koji sebi ljudi mogu priuštiti ako nemaju društvene mreže i nisu javnosti poznati."

Ella je poznata po fantastičnoj figuri za koju naporno vježba u teretani te zbog koje se pridržava i zdrave prehrane.

"Kad sam sjedila u dvorištu kuće koju sam kupila i razmišljala o svemu što sam radila i što sam omogućila i svojoj obitelji, pogledala sam u sebe i osjetila da je možda vrijeme da počnem raditi na sebi fizički, ali i psihički. Vježbanje mi je zaista bila jedna prekretnica. Dobila sam više samopouzdanja, ali i stabiliziralo mi je raspoloženje. I sad se nekako manje kritiziram", rekla je.

Progovorila je i o odnosu sa suprugom...

"Vrlo jednostavno. Mi smo suprotnosti koje se nadopunjuju. Nije uvijek jednostavno, kao i u svakoj vezi ili partnerstvu općenito. Treba mnogo kompromisa."

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Šuput se pohvalila fotografijom iz raskošnog kreveta u luksuznom hotelu, ali pažnju je ukrao seksi crni kompletić koji je izvirio!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nives u tijesnom odijelu pokazala nikad bujniji dekolte pa svima zadala zadatak koji je nemoguć!