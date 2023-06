Glumac iz BiH kojeg smo gledali u Oscarom nagrađenom filmu moli za pomoć u emotivnoj objavi: "Nemam pojma što da više napravim!"

Edin Hasanović zamolio je preko društvenih mreža pomoć u potrazi za ocem koji je nestao 1992. godine u Bosni i Hercegovini.

Poznati bosanskohercegovački glumac Edin Hasanović na svom je profilu na Instagramu objavio emotivnu objavu kojom traži pomoć pri traganju za posmrtnim ostacima njegova oca koji je ubijen u ratu 1992. godine.

31-godišnji Edin, koji je kao dječak izbjegao u Njemačku, oglasio se o teškim vremenima i otkrio kako se osjeća svih ovih godina bez oca.

"Ništa novo. Sve je isto kao posljednju 31 godinu. Tako dugo nema ostataka. Groba. Nema mira. Sve je manje nade. Nešto u meni bori se protiv toga da u potpunosti nestane. Nada ustupa mjesto bespomoćnom očaju. Umoran sam. Zašto bih sada dobio poziv koji čekam cijeli život? Traže li ih još? Kako da znam? Poznaje li netko nekoga? Iz Bosne poručuju da ljudi koji rade za organizaciju tražnje jednostavno ne žele ostati nezaposleni i zato zadržavaju kosti. Je li to istina? Nemam pojma što da napravim u vezi s tim. Došlo je vrijeme da preko društvenih mreža pokušam saznati traže li se uopće posmrtni ostaci mog oca i zašto to traje desetljećima. Babo moj - tako mi zovemo oca, riječ koju nikad nisam mogao izgovoriti - nije se mogao ni oprostiti od nas. Nosio me je u rukama. Četnik mu je dao izbor da bebu baci u rijeku ili da je preda ženi. 'Čuvaj ga dobro', kazao je. Zatim, posljednji pogled između mame i tate - ne znajući da će biti posljednji. Ukrcan je na kamion. Moja je nana na ovaj dan izgubila tri sina. Nikad više nije čula ništa o njima", napisao je Edin.

Inače, Edin se proslavio u filmu "Na Zapadu ništa novo", koji je osvojio četiri Oscara, a nekoliko je puta javno progovorio o svojoj životnoj priči. Glumac je rođen 1992. godine kod Klise u Zvorniku, a pripadnici Vojske Republike Srpske u to su vrijeme odveli oko sedamsto muškaraca. Za posmrtnim ostacima više od njih dvjesto još se uvijek traga ili se vode kao nestali.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Karleuša šokirala ''golim'' outfitom za party u Beogradu, a posebno je zbunjivao pogled na njezina stopala!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Paparazzo fotke razotkrile zvijezdu ''Spasilačke službe'': U stvarnosti izgleda potpuno drugačije nego na Instagramu!