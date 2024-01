Domenica otkrila koju je našu pjesmu cijeli život krivo pjevala, a onda se ispostavilo da su to i drugi radili: ''Uvijek sam se pitala...''

Domenica Žuvela na TikTok profilu podijelila je video koji je nasmijao njezine pratitelje, a neki su se i poistovjetili s njom u komentarima.

Pjevačica Domenica Žuvela u novom videu priznala je koju pjesmu cijeli život krivo pjeva.

"Dobro došli u repertoar Pjesme koju cijeli život krivo pjevam, a da nisam znala da ih krivo pjevam", rekla je pa krenula pjevušiti stihove pjesme "Sve za ljubav" Mladena Grdovića i Bepa Matešića.

"Sve za ljubav što kriva je žena, čovik i more", zapjevala je pa objasnila: "Uvijek sam se pitala zašto su krivi žena, čovik i more... Triba... Triba!" zaključila je pjevačica.

"Hahah ja sam do sad tako pjevala", "Bitno da svoje pjesme ne pjevaš krivo", "Ajme nisam jedina", "Bože, evo prvi put i ja sad to čujem", "Sad me sram", glasili su samo neki od komentara.

Domenica se zadnji puta u javnosti pojavila prošle godine na Adventu u Zagrebu gdje je bila u društvu svoga dečka Ivana Bačića.

Podsjetimo, Domenica i Ivan prošlo ljeto su iznenadili dolaskom na jedan događaj koji je organizirao Tonči Huljić, a tamo su ih fotografi prvi put snimili zajedno u javnosti.

"Meni je malo krivo, ja bi voljela da se vratimo na ono gdje ljudi ne trebaju gledati moj privatni život, ali kad je već završilo tako kako je šta sad. Ne mogu ga skrivati doma, moram živjeti kao svi normalni ljudi. Moram ti priznat da sam mislila da će biti veća dramica oko toga. Prošla je godina da sam rekla da imam momka i bilo mi je prirodno da ga vidim u tim člancima. Malo mi ga je bilo žao jer nije mu prestao zvonit mobitel", ispričala je nakon toga u In Magazinu.

Domenica je prvi put javnosti otkrila da ima dečka u showu "Ples sa zvijezdama" u kojem se natjecala 2022. godine.

