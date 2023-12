Dino Merlin priredio je spektakl i drugu večer zaredom u Zagrebu, a gošća mu je bila legendarna pjevačica ovih prostora, pogledajte ove prizore iz Arene!

Dino Merlin održao je drugi koncert zaredom u Areni Zagreb koji će njegovi obožavatelji još dugo pamtiti.

Dino Merlin je i drugu večer zaredom pripremio spektakularnu noć za pamćenje svojim obožavateljima, koji su dva sata pjevali uglas njegove hitove.

"Jeste mi dobro? Ma ja sam vam super. Uživam u svakom trenutku ovog dana i ovo večeras je divno počelo, ne znam gdje nam je kraj. Dugo se nismo vidjeli", izjavio je dobro raspoloženi Dino na početku koncerta.

I na drugom koncertu gošća mu je bila Ivana Banfić s kojom je izveo njihov zajednički hit "Godinama", a osim nje pridružila mu se legendarna Vesna Zmijanac s kojom je otpjevao "Kad zamirišu jorgovani".

Skoro 40 godina karijere je iza njega, a ima entuzijazam početnika. Upitali smo ga slaže li redoslijed pjesama kao neku dramaturgiju, uvod, zaplet, vrhunac, prate li te pjesme neko određeno raspoloženje?

"Da, da, to je vrlo važno. Dramaturgija koncerta, kako to sve teče, nešto na čemu se radi dugotrajno. Budući da mi to dugo radimo, onda svaka turneja ima svoju dramaturgiju, a s obzirom na to da sam sam napisao oko 200 pjesama, a možete objektivno izvesti 25, onda je to 10 ili 12 % repertoara i onda moram biti pažljiv da uravnotežim i harmoniziram ono što se meni sviđa i ono što se publici sviđa. Jer trebamo na neki način razgovarati jedni s drugima", pojasnio je Dino uoči prvog koncerta.

Treći i četvrti koncert ovog omiljenog pjevača rezervirani za sljedeći petak i subotu.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Ludnica u Frankfurtu, evo kako su se Hrvati zabavili, a zaplesalo se čak i kolo!

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Nekad i sad Suprugu legendarnog rokera liječnici upozorili da bi zbog bizarne navike mogla ostati bez kože, a snimljena je nikad mršavija!