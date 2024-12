Deset tisuća ljudi na velikom domoljubnom koncertu "Domu mom" u Zadru, posebno emotivna bila je izvedba naše himne!

Veliki koncert domoljubne glazbe "Domu mom" u organizaciji Laudato TV-a, održan u subotu 30. studenog, oduševio je Zadar i cijelu Hrvatsku.

Ozračje zajedništva, ljubavi, ponosa i nade svakog je trenutka višesatnog glazbenog programa isijavalo iz raspjevane publike. Više od 10 000 posjetitelja iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva ispunili su dvoranu Krešimira Ćosića na Višnjiku i iz svega glasa, nerijetko i zagrljeno, pjevali poznate domoljubne hitove dok se na pozornici izmjenjivalo 20 izvođača. Okupljeno mnoštvo uživalo je uz svima dobro znane hitove o ljubavi prema domovini, a koje su na svoj način, utkajući vlastitu osobnost i emocije, otpjevale mnoge zvijezde domoljubne glazbene scene.

Trosatni glazbeno-scenski spektakl u Višnjiku nikoga nije mogao ostaviti ravnodušnim. Snažni stihovi koji su nas podsjetili na teške trenutke naše bremenite prošlosti, kao i one trenutke u kojima smo bili najsretniji, probudili su kod publike rijetko viđene emocije.

Emotivno je bilo od samog početka i sjajne izvedbe hrvatske himne "Lijepa naša" koju je otpjevala Lucija Zovko uz pratnju klavira i gudača, tijekom cijelog glazbenog spektakla, pa sve do kraja i vrhunca večeri – izvedbe pjesme "Lijepa li si" koju su, personificirajući hrvatsko zajedništvo, otpjevali svi izvođači predvođeni Tihom Orlićem. Vijest koja je iz Zadra obradovala sve okupljene zbog koje se dvoranom prolomio pljesak priopćio je publici voditelj Robert Kurbaša – koncert "Domu mom" ponovno se vraća u Zagreb, a termin je 11. listopada 2025.!

Nakon uvodnog dijela koncerta koji su činile himna RH u izvedbi spomenute Lucije Zovko i legendarne pjesme "Moja domovina" koju su zajedničkim snagama izveli svi izvođači, uslijedio je pozdravni govor voditelja Roberta Kurbaše i molitva koju je predvodio zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.

Publiku je za nastavak domoljubnog koncerta podgrijala Klapa "Sv. Juraj" HRM-a pjesmom "Ako ne znaš šta je bilo". Nakon toga na sceni se pojavio Dražen Žanko koji je zajedno s njima otpjevao "Od stoljeća sedmog", a zatim je Žanko zapjevao i "Zagora me rodila". Šima Jovanovac nastupio je s pjesmama "I kad umrem, pjevat će Slavonija" i "Živila Hrvatska", a pjesme "Suza za zagorske brege" i "To je tvoja zemlja" zajedno s raspjevanom publikom pjevao je Adalbert Turner Juci. Pjesma "Vukovar, Vukovar" bila je za sve okupljene posebno emotivna, a otpjevao ju je Mirko Švenda Žiga. Nakon nje isti izvođač zapjevao je i "Hrvatska mati me rodila". Dašak dalmatinske pisme u Zadar je prvi donio duet Jure Brkljače i Dina Petrića koji su izvedbom pjesme "Zadar zauvik" dodatno podigli atmosferu. Pava Ravenšćak i Lucija Zovko na pozornicu su donijele jedan od najpoznatijih domoljubnih hitova: "Dajem ti srce, zemljo moja". Velika hrvatska glazbena diva Meri Cetinić samom pojavom na sceni izazvala je euforiju okupljenih, a njezine emotivne izvedbe pjesama "Dome moj" i "Zemlja dide mog" publiku su dovele do delirija. Tomislav Bralić i klapa Intrade pjesmama "Stina pradidova", "Ne damo te, pismo naša" i "Croatio, iz duše te ljubim" razgalili su 10 000 ljudi u publici, a nakon njih mikrofon je preuzela Ivana Kovač koja je nastavila u istom, dalmatinskom tonu.

Njezine izvedbe pjesama "Dalmacija u mom oku" i Kome bi šumilo more moje sinje" nikog nisu ostavile ravnodušnim. Dvorana Krešimira Ćosića ovacijama je dočekala drugi izlazak Klape ''Sv. Juraj" HRM-a na pozornicu. Oni im, očekivano, nisu ostali dužni. Sjajno su otpjevali pjesmu "Tu je moj dom", a nakon njih miljenik dalmatinske publike Ivica Sikirić Ićo zapjevao je "Evo mene, moji ljudi" i "Dalmatinac sam".

Mladi trio: Jure Brkljača, Pava Ravenšćak i Dino Petrić, oduševio je publiku izvedbom pjesme "Croatia". Dašak nogometnih stadiona i navijačke atmosfere u Zadar su donijeli Zaprešić Boys energičnim nastupom i pjesmama "Igraj, moja Hrvatska" i "Moj Vukovar" na koje je publika fantastično reagirala. Dražen Zečić otpjevao je pjesmu "Pravi Hrvat ne umire nikada". Miroslav Škoro pred zadarskom publikom izveo je neke od svojih najvećih hitova: "Ne dirajte mi ravnicu", "Sude mi" i "Svetinja". Matu Bulića publika je euforično dočekala na sceni, a on im se odužio pjesmama "Domu mom", izvedbom "Ja sam na te ponosan" s Franom Peharom i "Moja Hercegovina". Na kraju su svi izvođači, predvođeni Tihom Orlićem, zajedno s publikom zapjevali veliki Thompsonov domoljubni hit "Lijepa li si".

Koncert nisu propustili general Mladen Fuzul, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, Damir Mišković dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, te Iwo Bender, regionalni direktor EWTN-a za istočnu Europu.

Na koncert se osvrnula glavna producentica Ksenija Abramović.

"Koncert u Zadru ispunio je sva naša očekivanja, a vjerujemo i ona publike koja je više od tri sata pjevala iz svega glasa. Zajedništvo u ponosu, ljubavi i zahvalnosti prema domovini mogli su se vidjeti svakog trenutka u pjevanju zagrljenih zaljubljenih, mahanju hrvatskom zastavom djece i roditelja, suzi u oku onih koji su s Hrvatskom prošli mnogo, osmijehu i ponosnom pogledu na mlade generacije koji pjevaju riječi pjesama koje su starije od njih samih. Ljubav prema domovini zaista nas je sve ujedinila, kako publiku, tako i sve one koji iza ovog projekta stoje – glazbenike, organizatore, tehniku i cijelu produkciju. Drago mi je da na kraju ove večeri mogu reći: Gospodine, HVALA, i poručiti: Dome moj, čekamo te u Zagrebu!"

Svi okupljeni, iako tužni zbog kraja dugoočekivanog zadarskog koncerta, puni nade i optimizma vesele se idućem "Domu mom", onom 11. listopada 2025. u Areni Zagreb, za koji su mnogi odmah pohrlili kupiti ulaznice na Eventim.hr.

