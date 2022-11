Voditeljica koju javnost kritizira zbog izazovnog oblačenja glumila je u sapunici koja je bila hit u Hrvatskoj

Deborah Secco Svjetsko prvenstvo u Katru vodila je u seksi kombinaciji koja je izazvala mnoštvo komenatara diljem svijeta.

Brazilska voditeljica Deborah Secco vodi Svjetsko nogometno prvenstvo u Katru, a njezini stajlinzi potaknuli su gledatelje na razne komentare.

Naime, svi komentiraju njezin prvi look u kojem je nosila crop top majicu, a na nju je kombinirala hlače iz kojih se naziralo donje rublje. Većini se nije svidio njezin modni izričaj te im nije jasno kako se tako smjela odjenuti kad je zemlja u kojoj se natjecanje održava - vrlo stroga po tom pitanju. No, ipak je bilo i onih koje je ovaj outfit potaknuo na maštanje.

Na Instagram profilu prati je gotovo 25 tisuća obožavatelja, a ona ih uveseljava svojim pokazivanjem atributa u određenim modnim krpicama.

Objavila je tako i svoj četvrti look za koji je nosila plavi korzet i široke bež hlačice, a na nogama su joj se isticale smeđe otvorene štikle na vezanje.

"Prekrasna", "Wow", "Blistaš", "Goriš", "Prezgodna", "Uff", "Top topova", "Ljepotice", nizalo se u komentarima.

Iako je gledamo kao voditeljicu, Secco je nekada glumila u brazilskoj sapunici "Naša zemlja" koja je bila hit i u Hrvatskoj. Zanimljivo, kako je s osam godina prvi puta snimila svoju prvu reklamu, a zatim se sa 11 godina ozbiljno počela baviti glumom.

Inače, njezin ljubavni život bio je dosta turbulentan. Godine 1990. bila je u vezi s glumcem Danielom Del Sartom, no bezuspješno. Kasnije je bila zaručena za Marcela Faustinija, ali su prekinuli nešto prije samog vjenčanja. Deborah se udavala čak tri puta. Od 1997. do 2001. bila je u braku s Rogériom Gomesom, s nogometnim TV stručnjakom Rogerom bila je od 2009. do 2013., a s Hugom Mourom vjenčala se 2015. i s njime je i dandanas.

