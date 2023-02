Dario Zurovec priznao kako ne zna tko mu se više upucava, žene ili muškarci: "Mogu to slobodno reći!"

Dario Zurovec gostovao je u emisiji Zdravlje na kvadrat i otkrio sve o svojoj ljubavi prema sportu, ali i kako se priprema za show Ples sa zvijezdama u kojem ćemo ga uskoro gledati.

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec uskoro će se naći u plesnim cipelama showa Ples sa zvijezdama, a u emisiji Zdravlje na kvadrat priznao je kako je on oduvijek sportski tip.

Pogledaj i ovo Blista! Naša lijepa plesačica otkrila kako je izgledao njezin dan iz snova i što je suprug rekao na veliku novost!

“Kako su mi završili ovi spartanski izazovi, barem ovo što sam si zacrtao, u principu sam se kompletno prebacio na ples. Tako da sam sad u principu sad samo na plesu, nekoliko puta tjedno, plus doma malo razgibavanje i slično. Više radim na nekakvoj fleksibilnosti, nego na ovom svom klasičnom krkanluku", priznao je Dario.

Otkrio je i kako je još kao klinac plesao, a ples voli i dalje.

“Ajmo reći standardni mi idu nešto bolje, a i standardni su nešto lakši jer su nekako klasičniji. Imaš neku posturu, pa kada se krećeš ti ploviš, ideš lagano kroz prostor, dok je latino, još sam malo prekrut za micanje stražnjice, bokova i ramena. To će se trebati malo još uvijek...", priznao je.

Ljubav prema sportu započela je oko njegove 11. godine, trčanje najprije, pa bicikliranje.

“I onda sam više išao na borilačke sportove - boks, tajlandski boks. To mi je bio najveći fokus. Nešto sam sitno prolazio te samoobrane, ali to je bilo u jako kratkom razdoblju. To mi je više bilo jer sam nakon boksa htio probati tehnike s nogama jer sam htio da mi cijelo tijelo radi", prisjetio se Dario.

Ima li zbog toga tako jake noge?

“A to je više genetika. To sam na mamu i tatu pokupio. Oboje imaju ogromne listove", otkrio je.

Dario je prije uključenja kamera otkrio kako mu se upucavaju mnoge žene, ali i muškarci.

“Pa više muškarci, mogu to slobodno reći. Svi mi kažu: Joj koliko ti se žena javlja u inbox, a meni se samo muški javljaju", otkrio je Dario.

Kad smo kod sporta, Dario je osvojio silne medalje.

“Da budemo pošteni to su finišarske medalje, kad završiš utrku i slično. Ja sam prošle godine išao na kros SPARTA raceove jer su mi oni bili jako izazovni. To je u principu trčanje s preprekama. Samo trčanje kao trčanje meni tu nešto fali i onda mi se taj SPARTA race činio kao idealna stvar, s time da toga nema još uvijek kod nas", otkrio je, a ono čemu se veseli jest baš to da je uspio ovo natjecanje dovesti i u Hrvatsku, u Svetu Nedelju i to ovoga ljeta.

Dario priznaje kako pazi i na prehranu.

"Znači ovako, ja nekada nisam doručkovao, ali srećom kaj žena pazi puno više nego ja, i sad redovito čaj, doručak, neke vitamine popijem. To su uglavnom cink, selen i slično. Čak ponekad i neki kolagen čisto radi zglobova i to je to", otkrio je.

A čemu ne može odoljeti od prehrane?

"U slatko. Ne mogu slatkom odoljeti, Znači sladoled! Sladoled nanjušim, kako bih rekao, kao vuk plijen. Sladoled, mogao bih ga ono tonu pojesti", priznao je Dario.

Otkrio je i kako mu je zdravlje zasad dobro, iako se puno puta susreo sa stresnim situacijama.

“Okej, tu i tamo mi zna skočiti tlak. Imao sam u par navrata, moram priznati i burnout, čak i krajem prošle godine, ali to se skupi više životnih stresova i toga", otkrio je.

Dario je za kraj ispričao i jednu plesnu anegdotu.

“A inače kad smo već kod plesa, bio ja kod svojih prijatelja na svadbi. I sad obično kad se pleše kolo, pogotovo ono bosansko, ja ga nisam imao pojma. I sad mi bilo glupo. Ja čujem ono harmonika, šargije i slično, i sad! Pa neću sjediti! Ja nisam na svadbi naviknut sjediti. Imao sam čak i situacija da mi je žena otišla sjesti, a ja sam ostao divljati i plesati. I onda mi je rekla: Dobro, aj sad, nemoj me sramoti, daj si sjedni i tako! I onda kad sam ti bio na jednoj fešti, krene ti harmonika, frend se ženio, i iš, idem ja u kolo. I na koncu ispalo kao da sam kolovođa. I dođe mi jedan čovjek: Ajme meni, vidi gradonačelnika, ja prvo mislio neće biti ništa, a vidi ženo on pleše. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Amen! Znači, najjači komentar ikada!”, ispričao je.

I na koncu, čini se, najjači sportaš od političara, u nas, ikada! Ponosni tata sedmomjesečne kćeri i jedan sasvim običan čovjek. Rijetkost za političara u Hrvatskoj!

