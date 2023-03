Zvijezda naših hit-projekata otkrila koji je nezaboravan trenutak nakon rođenja njenih palčića: "Mislim da mi je to baš veliki dar"

Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec plešu zajedno u showu "Ples sa zvijezdama", a za svoje nastupe dobivaju same pohvale i lijepe riječi.

Naša glumica Daria Lorenci Flatz jedna je od natjecateljica hit-showa "Ples sa zvijezdama" u kojoj joj je mentor Ivan Jarnec.

Sudeći prema komentarima i dojmu koji su ostavili na gledatelje i žiri, ovo će im iskustvo biti jedno od nezaboravnih, baš kao što je i Dariji bio nastanak njezina projekta na koji je jako ponosna.

"Nezaboravan trenutak u mom životu je nastanak Četiri sobe. S blizancima koji su bili palčići, rođeni ranije, ostala sam dulje na porodiljnom, ali sam se počela baviti radom s djecom. I tako je nastao moj studio Četiri sobe", izjavila je Daria.

"Djeci je jako bitno da se igraju, zabavljaju, da im ovo zaista bude jedna dokolica jer imaju užasno puno obaveza. Ovo tu je njima jedno sigurno mjesto", pojasnila je Darijina kolegica i glumica Amanda Prenkaj.

"Nekako mislim da me posao čini boljom mamom i mislim da me djeca čine boljom glumicom. Mislim da mi je to baš veliki dar", dodala je Daria.

Njezini i Ivanovi dojmovi su sjajni, a nju je posebno oduševila podrška koja joj stiže sa svih strana.

"Toliko ljudi je bilo uz mene, puno ljudi mi se javilo s podrškom. To mi je baš predivno", zaključila je Daria.

Nakon prvog nastupa nisu izostali ni lijepi komentari žirija, a posebno zanimljiv bio je onaj Marka Cibocija.

"Ja bih rekao da si ti jedna vatrena, možda i prevatrena plesačica koja je ovog puta malo i pregorjela", poručio joj je Marko nakon prve emisije uživo.

"Moj zaštitni znak je, što je zapravo stvorilo ovaj moj put, je moj temperament. Njega ne bih mijenjala nizašto na svijetu pa taman izgorjelo sve", zaključila je Daria.

Ivana i Dariju na probi je posjetila i njezina kolegica Ecija Ojdanić koja se također imala prilike natjecati u showu.

"Ja sam bila u prvom izdanju "Plesa sa zvijezdama" na Novoj TV i moram priznati da je bilo puno teže nego što sam očekivala", priznala je Ecija, ali i savjetovala Dariji i Ivanu da uživaju u svemu.

